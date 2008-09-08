Иордания: за курение в общественных местах в тюрьму

Тяжелые времена наступили для курильщиков в Иордании. Королевская чета - энергичный Абдалла П и его очаровательная супруга Рания - оказались настолько последовательными борцами за здоровый образ жизни, что поставили пристрастие к никотину вне закона. Отныне, злобным нарушителям запретов на курение грозит тюремное заключение: минимально - одна неделя, максимально - шесть месяцев лишения свободы. Откупиться будет можно, но только один раз и заплатив немалый штраф - от 700 до 1400 долл.

Согласно подписанному монархом закону об охране общественного здоровья, в Иордании категорически запрещено курить в учебных заведениях, ведомствах, медицинских учреждениях, аэропортах, вокзалах, кинотеатрах, концертных залах, музеях, парках, заповедниках, на стадионах и общественном транспорте. Строго ограничена продажа и реклама табачных изделий. За соблюдением антиникотинного законодательства следят специальные добровольческие комитеты. Их члены имеют право производить осмотр в помещениях и на открытых площадках, составлять протоколы о нарушениях и передавать сведения в судебные инстанции. Примечательно, что пострадать могут не только курильщики, но и те, кто им попустительствует или проявляет жалость. Так, лишиться своего поста рискуют нерадивые руководители предприятий и фирм, департаментов и больниц. Серьезное наказание ждет директоров школ, где будут замечены курильщики. "Комитеты бдительности" вправе лишить транспортного средства того водителя, который закрывает глаза на курение пассажиров в салоне.

Официальные источники в Минздраве королевства, тем не менее, приводят неутешительные сведения, согласно которым иорданцы продолжают тратить на сигареты по 700 млн долларов в год. А в подростковом возрасте /13-15 лет/ к курению уже пристрастились до 25 % подданных.

ami-tass.ru