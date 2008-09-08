Cкажи мне, что ты слушаешь - и я скажу, кто ты

Музыкальные предпочтения определяют тип человека Британские психологи из университета Хэриот-Уотт в Эдинбурге нашли подтверждение тому, что существует взаимосвязь между музыкальными предпочтениями людей и разными типами личности.

В опросе приняли участие 36 тысяч человек из разных стран мира, поэтому данное исследование считается самым крупным из всех когда-либо проводившихся по этой проблеме.

Оказалось, что любители классической музыки - робкие и застенчивые, а поклонники хэви-метал - добрые и непринужденные.

По словам ученого Адриана Норта, если знать музыкальные предпочтения человека, то можно определить, какой у него характер и какие товары ему можно предложить.

"Один из фактов, который нас удивил больше всего, - это то, что люди, любящие классическую музыку и хэви-метал, очень похожи. И те, и другие - личности творческие и непринужденные, но не очень общительные", - добавил Норт.

Он также отметил, что в обществе бытует стереотип поклонника тяжелого рока как человека, который находится в глубокой депрессии и склонен к суициду. Но на самом деле, утверждает ученый, это очень тонкие натуры.

korrespondent.net