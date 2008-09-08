Принудительная вакцинация - преступление?

Такое решение было вынесено еще два месяца назад. Однако обнародовать официально результаты следствия у парламентариев не доходят руки.

Специалисты выяснили, что к смерти Антона Тищенко из Краматорска привела именно индийская вакцина. Комиссия пришла к однозначному выводу: принудительная вакцинация весной этого года была преступлением

В связи с этим следственная комиссия требует прекратить прививание против кори и краснухи и вернуть индийское лекарство международным организациям.

В июне этого года Верховная Рада Украины решила создать временную следственную комиссию парламента расследования причин смерти 17-летнего школьника из Краматорска, который скончался 14 мая после вакцинации от кори и краснухи.

К тому же, в результате масштабной кампании по вакцинации в больницах Донецкой области с жалобами на плохое самочувствие оказалось свыше 90 человек.

Министерство здравоохранения считает необходимым возобновить вакцинацию против кори и краснухи, которая была приостановлена 17 мая, так как отрицает связь смерти юноши в Краматорске с проведением накануне вакцинации против кори и краснухи.

ictv.ua