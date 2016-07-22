Кабмин назначил Ульяну Супрун заместителем министра здравоохранения

Кабинет министров Украины назначил волонтера Ульяну Супрун на должность заместителя министра здравоохранения.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Поздравляю Ульяну Супрун с назначением на должность заместителя министра здравоохранения", - отметил глава правительства.

Читайте такжеПорошенко предложил волонтеру стать заместителем министра здравоохраненияКак сообщал УНИАН, 12 июля президент Украины Петр Порошенко провел встречу с врачом, волонтером, директором гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев Ульяной Супрун, которая еще год назад получила украинское гражданство, и предложил ей работать над улучшением системы здравоохранения в Министерстве здравоохранения.

Глава государства попросил Супрун за короткий срок совместными усилиями вместе с правительством и Верховной Радой подготовить предложения и вынести их на рассмотрение общества.