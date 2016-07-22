До конца месяца правительство рассмотрит вопрос реформирования медицины

12:54, 22 июля 2016
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Глава правительства отметил, что эксперты, парламентские комитеты и Министерство здравоохранения будут усиленно работать над реформированием сферы здравоохранения.

До конца месяца состоится заседание правительства, посвященное реформированию системы медицины в Украине / Фото: УНИАН

До конца текущего месяца состоится заседание правительства, посвященное реформированию системы медицины в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, открывая заседание Кабмина.

Читайте такжеСегодня Кабмин рассмотрит кандидатуру волонтера Супрун на должность замминистра здравоохранения"Мы в этом месяце еще проведем правительственное заседание, которое будет посвящено именно медицинским вопросам - вопросам реформы медицины", - сообщил Гройсман.

Глава правительства отметил, что эксперты, парламентские комитеты и Министерство здравоохранения будут усиленно работать над реформированием сферы здравоохранения.

Он также заверил, что цена и качество лекарств "будут меняться в лучшую сторону".

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