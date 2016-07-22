До конца месяца правительство рассмотрит вопрос реформирования медицины
Глава правительства отметил, что эксперты, парламентские комитеты и Министерство здравоохранения будут усиленно работать над реформированием сферы здравоохранения.
До конца текущего месяца состоится заседание правительства, посвященное реформированию системы медицины в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, открывая заседание Кабмина.
Читайте такжеСегодня Кабмин рассмотрит кандидатуру волонтера Супрун на должность замминистра здравоохранения"Мы в этом месяце еще проведем правительственное заседание, которое будет посвящено именно медицинским вопросам - вопросам реформы медицины", - сообщил Гройсман.
Глава правительства отметил, что эксперты, парламентские комитеты и Министерство здравоохранения будут усиленно работать над реформированием сферы здравоохранения.
Он также заверил, что цена и качество лекарств "будут меняться в лучшую сторону".