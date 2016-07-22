Сегодня Кабмин рассмотрит кандидатуру волонтера Супрун на должность замминистра здравоохранения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что на сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрена кандидатура волонтера Ульяны Супрун на должность заместителя министра здравоохранения.

Читайте такжеПорошенко предложил волонтеру стать заместителем министра здравоохраненияКак передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман заявил, открывая заседание правительства.

«Сегодня после длительных поисков мы с вами рассмотрим назначение на должность заместителя (руководителя Минздрава) человека, который имеет очень хорошие характеристики, которого мы хотели бы видеть одним из лидеров реформ медицины - это Ульяна Супрун, которая имеет украинское происхождение, но еще совсем недавно была гражданином США», - сказал он.

Читайте такжеВсемирный конгресс украинцев передал Вооруженным силам свыше 10 тыс аптечекКак сообщал УНИАН, 12 июля президент Украины Петр Порошенко провел встречу с врачом, волонтером, директором гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев Ульяной Супрун, которая еще год тому назад получила украинское гражданство, и предложил ей работать над улучшением системы здравоохранения в Министерстве здравоохранения.

Глава государства попросил Супрун за короткий срок совместными усилиями вместе с правительством и Верховной Радой подготовить предложения и вынести их на рассмотрение общества.