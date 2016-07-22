В Украине с начала года во время пожаров погибли почти 900 человек

В Украине с начала года во время пожаров погиб 891 человек, еще 649 пострадали.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала года в стране произошло 32 тыс. 828 пожаров, из которых 14 тыс. 699 – в жилом секторе.

Читайте такжеВ Украине с начала года во время пожаров погибли 11 детейКак отмечают в ГСЧС, обычно причиной возникновения пожаров в жилом секторе является человеческий фактор, а именно пренебрежение элементарными правилами пожарной и собственной безопасности.