В Украине с начала года во время пожаров погибли почти 900 человек
11:18, 22 июля 2016Страна
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Обычно причиной возникновения пожаров является пренебрежение элементарными правилами пожарной и собственной безопасности.
Многих пострадавших удалось спасти / Фото: УНИАН
В Украине с начала года во время пожаров погиб 891 человек, еще 649 пострадали.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Всего с начала года в стране произошло 32 тыс. 828 пожаров, из которых 14 тыс. 699 – в жилом секторе.
Читайте такжеВ Украине с начала года во время пожаров погибли 11 детейКак отмечают в ГСЧС, обычно причиной возникновения пожаров в жилом секторе является человеческий фактор, а именно пренебрежение элементарными правилами пожарной и собственной безопасности.
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