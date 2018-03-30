Минздрав о состоянии подготовки школ и садиков к новому учебному году

Состояние подготовки школ и садиков к новому учебному году по данным областных СЭС

Проблемам готовности учебных заведений к новому 2008/2009 учебного года было посвящено селекторное совещание представителей Санслужб Украины при участии Министра здравоохранения Украины Василия Князевича. Во вступительном слове господин Князевич отметил, что данные медицинской статистики неуклонно свидетельствуют о негативной динамике относительно ухудшения здоровья детского населения, поэтому мероприятия по обеспечению требований санитарного законодательства в учебных заведениях нуждаются в особенном внимании.

В сравнении с 2000 годом распространенность заболеваний среди детей от 0 до 14 годов выросла на 14,3 %, а среди детей 15-17 лет - на 26,1 %. При этом, в структуре распространенности заболеваний детей всех возрастных групп на первом месте находятся болезни органов дыхания (0-14 лет - 52,7% и 15-17 лет -33,6%), на втором - пищеварение (7,3 и 10,0 соответственно). Третье, четвертое и пятое места у детей 0-14 лет приходится на болезни эндокринной системы, кожи и подкожной клетчатки, инфекционные и паразитарные болезни ( 4,7, 5,0 и 3,7 % соответственно), а у детей 15-17 лет - болезни костно-мышечной, эндокринной и нервной систем (8,6, 7,6 и 5,8 %).

На протяжении последних пятнадцати лет в 3,3 разы увеличилась распространенность болезней эндокринной системы и расстройств питания, почти втрое - новообразований, в 2 разы - болезней костно-мышечной, мочеполовой систем, болезней крови и кроветворных органов.

Значительное влияние на формирование здоровья подрастающего поколения имеют условия пребывания и организация учебы и воспитания детей в учебных заведениях. По сообщениям из регионов, с первого сентября за школьные парты сели больше первоклассников, чем в прошлом году. Да, в киевские школы придут около 22 тысяч шестилеток, то есть на 6 % больше. Возникает вопрос относительно способности существующей сети общеобразовательных учебных заведений обеспечить оптимальные условия воспитания и учебы детей. Аналогичное состояние дел и в системе дошкольного воспитания, где в прошлом было допущено значительное сокращение сети дошкольных учебных заведений. Постепенный рост рождаемости требует увеличения количества дошкольных учебных заведений. При этом в заведениях не должен быть сниженный уровень безопасности для жизни и здоровья ребенка, уровень условий для гармоничного физического и психического развития ребенка во время воспитания и подготовке к учебе в школе.

Выступая на совещании, и.о. первого заместителя министра, главного государственного санитарного врача Украины Анатолий Пономаренко поинформировал, что на протяжении последних шестнадцати лет сеть дошкольных учебных заведений уменьшена на 8347 (с 23652 в 1992 до 15305 в 2008 году). Однако охватывание детей дошкольным воспитанием увеличилось до 56 % (в 2000 г. - 40 %) и почти равняется уровню охватывания 1990 года (57 %). Невзирая на возобновление работы отдельных дошкольных учебных заведений (247 в 2007 году), в прошлом году открыто 114 заведений в приспособленных помещениях, при открытии 8 новопостроенных. Таким образом, охватывание детей дошкольными учебными заведениями обеспечивается за счет перегрузки групп. По данным Министерства образования, наибольшие ровные перегрузки групп в зарегистрированных в г. Одесса (158 детей воспитываются на 100 местах), г. Ужгород (147), г. Тернополе (143), г. Донецке (139 детей).

С целью обеспечении детей дошкольным образованием Министерством образования и науки разработан проект Положения о дошкольном учебном заведении-центр развития ребенка, доработанном Министерством здравоохранения. Настоящим документом планируется позволить открывать группы, кружки, курсы по подготовку детей дошкольного возраста к учебе в школе при учебных заведениях или в других помещениях, при соблюдении требований санитарного законодательства. Аналогично в приспособленных помещениях началось открытие в сельской местности школ-семей. Такая ситуация нуждается в усиленном государственном санитарно-эпидемиологическом присмотре со стороны специалистов из гигиены детей и подростков.

По статистическим данным, значительная часть общеобразовательных учебных заведениях Украины расположена в сельской местности (68,6 %). Детей сельской местности обслуживают большинство школ I степени (92,4 %), І-ІІ степени (90,6 %), І-ІІІ (59,1 %) и учебно-воспитательных комплексов (67 %). Большая часть школ ІІ-ІІІ степени (89,6 %), гимназий (99,2), лицеев (91,6) и коллегиумов (79,1) осуществляют образовательную деятельность в городской местности.

Специалисте СЕС отметили ряд грубых нарушений требований санитарного законодательства относительно условий воспитания и учебы в отдельных учебных заведениях. Да, опасной для жизни остается общеобразовательная школа І-ІІІ степеней № 41 смт. Брюховичи г. Львова, территория которой разделена действующим железнодорожным путем, перегон Дубляны-Рясне-2 (дети ежедневно многократно его переходят). На протяжении десяти лет не возобновлено строительство новой школы, которое длилось в 1992-1998 гг. Таким образом, вопрос не решается местной властью, и опасность сохраняется.

В части школ страны в аварийное состояние пришли отдельные учебные помещения. Так, государственной санэпидэмслужбой Ивано-Франковской области запрещена эксплуатация аварийных мастерских, спортивных и актовых залов в 9 общеобразовательных учебных заведениях (сс. Кроилос, Годы-Доброводка, Дебеславци, Спас, Лука, Среднее, Борщей, Хлибичин, Троица). Во Львовской области запрещена эксплуатация аварийных помещений части корпусов 8 общеобразовательных школ, в том числе 4 школ І-ІІ степени (сс. Верен, Новости, Вороблячин, Нижняя Яблонька) и 4 школ І-ІІІ степени (сс. Нежухов, Либохора, Дубаневичи, Забужье). В значительном внимании нуждаются учебные заведения, которые были подтоплены летом текущего года, а именно в Закарпатской (3 дошкольные учебные заведения сс. Г. Полет, Щелочь, Кривая и 1 общеобразовательная школа с. Грушово), Львовской (24 общеобразовательные учебные заведения), Ивано-Франковской (45 общеобразовательных школ), Тернопольской (2 школы сс. Устя Зеленое, Устечко и 2 дошкольных учебных заведений сс. Синькив, Устяи), Черновицкой (26 дошкольных и 17 общеобразовательных учебных заведений) областях.

По оперативным данным государственной санитарно-эпидемиологической службы, материально-техническая база общеобразовательных учебных заведений Украины остается недостаточной. Плановые задания с подготовки до работы в новом учебном году выполняются не в полном объеме, лишь пункты, которые не нуждаются в существенных материальных расходах (60-75 %). Сегодня, 5% (512) общеобразовательные учебные заведения не отвечают санитарным нормам по площади и набору помещений (в Черновицкой области - 8,4 % заведений, Тернопольской - 7,7, Закарпатской - 6,9, Ивано-Франковской - 6,1, Винницкой - 3,4 и тому подобное). Каждое десятое заведение (2019) нуждается в проведении капитального ремонта и реконструкции (Харьковская область - 20,1 %, Кировоградская - 17,6 %, Закарпатская - 17,1 % и тому подобное).

Крайне неудовлетворительное материально-техническое состояние школ-интернатов. Например, в Житомирской области нуждаются в капитальном ремонте 7 школ-интернатов, Запорожской - 9 и тому подобное. В Винницкой области одновременно с капитальным ремонтом необходимо передвидеть реконструкцию 83 (8,3%) общеобразовательных учебных заведений, из них 53 расположенные в сельской местности, в Ивано-Франковской - 86 (11,2 %) заведений, в том числе 75 сельских.

Общеобразовательная школа-интернат с углубленным изучением трудовой учебы Тернопольской области работает без горячей воды в душевых и умивальных, с закрытым на ремонт на протяжении трех лет спортивным залом. На ремонт закрыт спортивный зал в Залищицкий школе-интернате. Нуждаются в капитальном ремонте сети водоснабжения и канализации в Гримайловской санаторной школе-интернате, а также в Струсовской школе-интернате для детей с сердечно-сосудистой патологией.

В Запорожской области на протяжении восьми лет реконструируется и капитально ремонтируется Полтавская школа-интернат Гуляйпольского района. При этом, из-за грубых нарушений санитарного законодательства государственной санитарно-эпидемиологической службой не согласован проект реконструкции (плановые сроки окончания работ истекли в 2003 году).

Недостаточно решаются вопросы обеспечения учеников общеобразовательных учебных заведений доброкачественной питьевой водой. Сегодня, не обеспечены централизованным или локальным водоснабжением около 22 % общеобразовательных учебных заведений страны, сельские (Винницкая область - 283 (28 %), Ивано-Франковска - 166 (21,6 %), Львовская - 36, (2,6 %) и тому подобное). Да, во Львовской области, в последние годы Золочевской, Сколовской райгосадминистрациями совсем не выделялись целевые средства на финансирование строительства локальных источников водоснабжения в 21 (34,4 %) и 11 (14,5 %) школах соответственно.

Отдельные школы работают на привозной воде (Днепропетровская область - 91 общеобразовательное учебное заведение, Одесская - 73, Житомирская - 16 и тому подобное).

В нарушение ст. 20 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия Украины" в части учебных заведений: недостаточно территории и количества площадок, рекреационных зон; отсутствует необходим набор учебных помещений и рекреаций; недостаточно учебных площадей и кубатуры учебных помещений; значительно снижен уровень естественного и искусственного освещения на рабочих местах; недостаточна вентиляция; учебные помещения оборудованы без учета анатомо-физиологических особенностей детей. В заведениях сохраняется дефицит детской и школьной мебели, спортивного инвентаря и оборудования и тому подобное.

В 12,2 % общеобразовательных учебных заведениях отсутствуют спортивные площадки и стадионы (Ивано-Франковская область - 90 (11,7 %) и тому подобное). В 24,8 % заведений нет спортивных залов, спортивных и игровых комнат (Ивано-Франковска - 192 (25 %) заведения и тому подобное). В заведениях сохраняется дефицит учебной мебели - 50-75% (Закарпатская область - 54 %, Ивано-Франковска - 47 %, Запорожская - 50 и тому подобное).

Нарушения требований санитарного законодательства регистрируются при оборудовании и эксплуатации части кабинетов компьютерной техники, мастерских (9,3 %).

Негативное влияние на состояние физического и психического здоровья детей осуществляет значительную учебную нагрузку на протяжении дня и недели, которая нередко усиливается неудовлетворительным микроклиматом в коллективе, а также недостаточным питание ребенка во время учебного процесса.

Часть сельских школ работают без харчеблокив. Отдельные харчеблоки не отвечают требованиям санитарного законодательства по площади и набору помещений, работают без холодной проточной воды (Винницкая область- 101 (10 %) общеобразовательных учебных заведений, Ивано-Франковска - 109 (14,2 %) и тому подобное).

По результатам лабораторних исследований безопасности питания для здоровье детей, государственной санитарно-эпидемиологической службой установлено, что в общеобразовательных учебных заведениях было изготовлено 2,8 % готовых блюда с бактериологическим загрязнением (г. Киев - 8,7 %, Ровенская область - 6,3%), а в 10,6 % блюдах установлено снижение энергетической ценности в сравнении с меню-расписанием. Кроме того, в общеобразовательных учебных заведениях не проводится искусственная С-витаминизация готовых блюд, что не позволяет поддерживать на необходимом уровни резистентность детей к простудным болезням. Условно-патогенная и санитарно-показательная микрофлора была найдена в 3,6 % смывов с рук и санитарной одежды работников столовых (пищеблокив, буфетов), кухонной и столовой посуды, технологического оборудования (Винницкая область - 6,8 %, г. Киев - 7,6).Втечение прошлого учебного года, государственной СЭС отстранено от работы 17269 работников заведений (2006/2007 год - 16068). Наложено 30 финансовых санкций (Львовская область - 28, Черкасская - 2).На протяжении 2007/2008 учебного года возникли 9 вспышек острых кишечных инфекций в дошкольных, общеобразовательных учебных заведениях семи областей (Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Ровенской, Черкасской), во время которых потерпело 156 лиц, в том числе 127 детей. Так, в дошкольном учебном заведении Донецкой и общеобразовательной школе-интернате Запорожской областей заболели дизентерией Зонное 64 ребенка и 8 взрослых. Причинами вспышек стали грубые нарушения противоэпидемических мероприятий работниками заведений.

После наводнения остаются закрытыми: 2 дошкольные учебных заведения Закарпатской области (сс. Щелочь, Кривая); 7 общеобразовательных школ I-II степени Ивано-Франковской области (сс. Годи-Доброводка, Дебеславци, Спас, Лука, Среднее, Борщей, Хлебочин, Троица); 2 дошкольных учебных заведения Тернопольской области (с. Устя, смт. Коропець); 11 дошкольных учебных заведений Черновицкой области.

Все отмеченные факты доказаны представителями санслужб из ведома местной власти, в компетенции которой и находится решение отмеченных проблем. Кроме того, рекомендовано усилить контроль за выполнением постановления государственного санитарного врача Украины от 02.09.2004 № 28 "О мероприятиях по обеспечению санитарного и эпидемиологического благополучия учеников общеобразовательных учебных заведений".