Астма: болезнь наступает

Астма отличается от хронического бронхита и эмфиземы тем, что ее симптомы присутствую не всегда, а проявляются приступообразно и носят обратимый характер.

Во время приступа астмы дыхательные пути сужаются, их стенки утолщаются из-за воспаления,а в дыхательных путях накапливается мокрота. В результате дыхательные пути оказываются заблокированными, у вас появляется чувство, что вы умираете от удушья. Но после приступа дыхательные пути обычно возвращаются к норме. К сожалению, повторяющиеся много лет приступы приводят к тому, что дыхательные пути повреждаются настолько, что возврата к норме не происходит.

Случается, что в одной семье есть несколько больных астмой. Возможно, у некоторых людей существует предрасположенность к развитию астмы, но врачи считают, что астма появляется в результате воспаления дыхательных путей. Механизмы развития заболевания недостаточно ясны. Иногда воспаление вызывается аллергенами, которые попадают в дыхательные пути вместе с воздухом. Иногда вредное воздействие оказывают факторы, присутствующие на рабочем месте. Существует множество агентов, которые могут повысить чувствительность дыхательных путей и привести к развитию астмы. Часто причина астмы так и остается неустановленной. Но совершенно очевидно, что астма, диагностированная примерно у 12 миллионов россиян, с каждым годом становится все более опасным заболеванием, число больных увеличивается. Ежегодно от астмы умирают около 5 000 человек, и с возрастом опасность возрастает.

Причины распространения астмы и то, почему она становится все опаснее, все еще остаются невыясненными. Спровоцировать приступ астмы могут очень многие вещи: аллергены, сигаретный дым и другие раздражители, вирусные инфекции дыхательных путей и изжога, которая может вызвать кашель и спазмы в легких. Даже сильные эмоции и перенапряжение при выполнении физических упражнений, особенно в холодную погоду, могут привести к беде.

Первые симптомы развития астмы или ее возвращения могут походить на симптомы обычных инфекций дыхательных путей. Если у вас появляется одышка, чувство тяжести в груди, хрипы, немедленно обратитесь к врачу.

Если у вас обнаружили астму, вам могут назначить лекарства для снятия симптоматики. Самыми эффективными средствами, уменьшающими отеки и облегчающие дыхание, являются ингаляторы, содержащие кортикостероиды. Безрецептурные препараты редко оказывают заметное действие.

Астма не относится к заболеваниям, которые можно лечить самостоятельно. Это слишком серьезное заболевание. Вот что предлагают делать специалисты, чтобы не допускать развития приступов.

Боритесь с загрязняющими веществами. Существуют данные, свидетельствующие о том, что жители особенно страдающих от загрязнения окружающей среды регионов чаще страдают заболеваниями дыхательных путей, в том числе и астмой. Вот почему вы должны избегать сильно загрязненных мест, например промышленных районов и шоссейных дорог. Поинтересуйтесь, насколько загрязнен воздух там, где вы живете и работаете.

Дышите через шарф. Холодный сухой воздух может привести к сужению дыхательных путей, вызвать появление одышки, кашля и хрипов в груди. Что делать? Носите шарф, которым вы можете прикрывать рот и нос в холодную погоду. И старайтесь дышать через нос. Тогда воздух, проходя через нос, согреется и станет более влажным прежде, чем попадет в легкие.

Правильно выбирайте лекарство. Для лечения астмы используются противовоспалительные препараты, подавляющие воспаление дыхательных путей, например, стероиды, а также бронходиляторы, расширяющие дыхательные пути. Но некоторые люди пользуются только бронходиляторами. Врачи советуют сочетать лечение и с противовоспалительными средствами. В сочетании они облегчают симптомы, уменьшают число острых приступов, которые в противном случае потребовали бы лечения в больнице и большей дозы бронходиляторов, и, как надеются врачи, предотвращают постепенное развитие необратимых изменений.

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