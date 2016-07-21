В Минздраве состоялись переговоры с представителями частных клиник Турции

Как сообщили УНИАН в Минздраве, стороны обсудили возможности для сотрудничества в области здравоохранения, в частности, привлечения турецких клиник, лечение граждан Украины в рамках государственной программы КПКВК 2301360 «Лечение граждан Украины за рубежом».

Читайте такжеМинздрав просит дополнительных средств для лечения тяжелобольных украинцев за границей

Координатор международных связей Мустафа Оздемир презентовал направления и принципы работы группы больниц «ЛОКМАН ХЭКИМ». Среди актуальных направлений, в частности, онкология, детская онкология и онкогематология. Также турецкие коллеги предложили гибкую систему скидок в случае налаживания двустороннего сотрудничества.

Роман Илык подтвердил заинтересованность Украины в таком сотрудничестве и, в свою очередь, инициировал подписание двустороннего договорного документа. После изучения документов турецкой стороной будет подписан меморандум о дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, за границу граждан Украины направляют для получения медицинской помощи в случае невозможности ее оказания в условиях учреждений здравоохранения Украины. Это пациенты в основном с онкогематологическими, онкологическими, нейрохирургическими заболеваниями и врожденными аномалиями развития.

При наличии надлежащим образом оформленных документов, вопросы направления больного на лечение за границу рассматривается Комиссией МОЗ Украины. Решение о целесообразности лечения за рубежом принимается в каждом конкретном случае, однако не зависит от возраста, пола, социального происхождения, имущественного состояния, места проживания и других признаков пациента.