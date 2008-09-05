Ацетонемическая рвота у детей

Ацетонемическая рвота – это заболевание, которое проявляется в виде периодической неудержимой рвоты. Это заболевание главным образом проявляется у детей до семи лет. Давайте поговорим о том, чем вызвано это заболевание, а также можно ли предупредить приступ и что нужно предпринять, при появлении жалоб.

«Виновниками» возникновения этого заболевания являются кетоновые тела. Если кетоновых тел в крови становится слишком много, то организм, стремясь избавиться от их излишков, вызывает рвоту.

Кетоновые тела – это особые химические соединения, которые образуются в печени из поступающих в организм пищевых веществ. Образованию этих тел способствуют практически все жиры и некоторые белки. Но при сбалансированном питании подобных проблем можно избежать. Кетоновые тела в небольшом количестве нужны организму, так как они служат источником энергии, но в большом количестве они оказывают на центральную нервную систему и другие органы токсическое действие. А рвота – это, соответственно, одно из проявлений подобной интоксикации.

Наиболее часто «перегрузка» кетоновыми телами происходит из-за преобладания в рационе жирной пищи. Поэтому, основной причиной ацетонемической рвоты является именно нерациональное питание. Все дело в том, что в дошкольном возрасте способность усваивать жиры у организма понижена и приступы ацетонемической рвоты может вызвать даже однократный перекорм жирной пищей.

В некоторых случаях случаМожет спровоцировать стрессется так, что причиной ацетонемической рвоты становится недостаток питание. Объясняется это достаточно просто. Когда организму не хватает питательных веществ, то он начинает использовать свои внутренние резервы. В результате перерабатывается внутренний жир, а при его переработке в кровь выбрасывается большое количество кетоновых тел, что в свою очередь и может явиться причиной приступа.

Именно по этой причине детям, страдающим излишней массой тела, рискованно проводить разгрузочные дни или, еще хуже, голодание, без постоянного надзора врача.

Достаточно часто причиной приступа могут быть простудные заболевания.

Следует отметить, что подавляющему числу детей, столкнувшимся с ацетонемической рвотой, ничего не угрожает, даже если приступ и затянулся на несколько дней. Хотя, родителям следует помнить, что многократная рвота очень сильно ослабляет ребенка. Кроме того, кетоновые тела раздражающе действуют на почки.

Некоторые дети попадают в больницу с ацетонемической рвотой, которая затянулась на несколько дней. Если ребенок остается в течение нескольких дней дома, без квалифицированной медицинской помощи, то он быстро слабеет, что может привести к такому опасному состоянию, как ацетонемическая кома.

Приступ рвоты можно предупредить. Для этого внимательно присмотритесь к ребенку.

Если малыш жалуется на тошноту, боли в животе, вялость, то это, скорее всего, симптомы приближающейся рвоты. Тревожным сигналом является и то, если изо рта ребенка пахнет ацетоном. Дайте ребенку выпить чашку не горячего сладкого чая.

Пить ребенок должен небольшими глотками, так как в противном случае это может только спровоцировать рвоту. С чаем желательно съесть белый не сдобный сухарик или ломтик белого хлеба.

Для предупреждения приступа рекомендовано пить минеральные воды, а если их нет, то 1% раствор пищевой соды (половина чайной ложки на один стакан воды).

Если ребенок к моменту приступа не отказывается от еды, то дайте ему картофельного пюре без масла, обезжиренного кефира, ложку меда или фруктовое пюре.

Следует также отметить, что боли в животе, тошнота, вялость – это могут быть признаки и множества других заболеваний. Обычно ацетонемическая рвота развивается у детей с врожденной неустойчивостью обмена веществ. Спровоцировать приступ может также переутомление, стресс, нервное напряжение. При появлении жалоб дайте малышу смекту, фосфалюгель, энтеросгель.

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