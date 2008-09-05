Как бороться с приступами переедания

Приступ может начаться с одной ложки шоколадного крема, который вы решите вознаградить себя за то, что вы выстояли в недельном противостоянии шефу. Но почти сразу же вы теряете контроль над собой. За этим последуют 2-3 кусочка торта и полдюжины пончиков.

Два слова диета и депрессия объясняют причину многих приступов переедания. Если вы плохо питаетесь, например, стараетесь ограничивать себя в еде, ваш организм может восстать.

Если вы переедаете часто, например, два или более раза в неделю, то у вас может быть серьезное заболевание, связанное с нарушением пищевых привычек. Заболевание, выражающееся в приступах переедания, можно узнать по следующим признакам:

вы едите гораздо чаще, чем нужно;

вы едите слишком много (2 000 калорий и больше за один раз), даже когда не голодны;

вы едите в одиночестве, потому что испытываете чувство неловкости;

после приступов переедания вас мучает чувство вины;

вы переедаете, по крайней мере, 2 раза в неделю в течение 6 месяцев.

Специалисты считают, что нарушение пищевых привычек, выражающееся в приступах переедания, не столь серьезно, как булимия и анорексия. Однако последствия переедания могут быть очень серьезными. Такие люди бывают тучными, они чаще страдают болезнями сердца, диабетом и другими заболеваниями. У них чаще бывает депрессия, требующая вмешательства врача. Для лечения этого состояния обычно используют комбинированную терапию, устанавливают психологическую причину переедания, дают рекомендации по восстановлению здоровых пищевых привычек и иногда назначают лекарства от депрессии и состояния тревоги. Еще одно замечание, если приступы переедания следуют один за другим, и вы пытаетесь избавиться от пищи, вызывая у себя рвоту, если вы злоупотребляете слабительными средствами и чрезмерно увлекаетесь физическими упражнениями, возможно, у вас булимия.

Если вы склонны к приступам переедания, попробуйте восстановить контроль над собой, воспользовавшись следующими рекомендациями.

Лучший способ питания заключается в том, чтобы выбрать для себя сбалансированную диету и соблюдать ее всю жизнь. Если вы получаете все необходимые питательные вещества, ваш организм будет удовлетворен, и, возможно, вам не захочется объедаться.

Сдабривайте пищу специями. Делайте это, прислушиваясь к своим вкусам. Горячая и острая пища быстрее утоляет голод. Есть свидетельства, что специи ускоряют обмен веществ, способствуя более быстрому сжиганию калорий.

Если вы чувствуете, что надвигается приступ переедания, изо всех сил старайтесь воздержаться от еды в течение 20 минут. По результатам исследования оказалось, что за это время стремление кушать обычно исчезает. Врачи рекомендуют отправиться погулять или отвлечься любым другим образом, пока не истечет критическое время.

Установите, что вызывает у вас неудержимое желание покушать – запах попкорна, шипение горячих сосисок, и постарайтесь избегать их. Диетологи предлагают вообще не держать жирные, провоцирующие приступы переедания продукты в доме, чтобы не поддаваться соблазнам.

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