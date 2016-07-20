Минздрав принимает меры для ускорения поставок закупленных вакцин

Министерство здравоохранения Украины принимает меры для ускорения поставок закупленных международными организациями вакцин за средства 2015 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«Минздрав Украины, учитывая сложившуюся ситуацию с обеспечением вакцинами для проведения плановых прививок, предпринимает все меры по ускорению поставок закупленных иммунобиологических препаратов специализированными международными организациями ЮНИСЕФ и ПРООН на средства 2015 года, договоры с которыми были подписаны в октябре и перечислены деньги в декабре 2015 года»,- говорится в сообщении.

Читайте такжеПРООН закупит почти миллион доз вакцин "Пентаксим" и HibВ Минздраве сообщили, что по состоянию на 20 июля в Украине в наличии есть следующие вакцины, закупленные международными организациями ООН/ЮНИСЕФ и ПРООН и за средства местных бюджетов регионов, которые используются для проведения прививок детям в соответствии с Календарем профилактических прививок, в частности, вакцина против гепатита В – 350 000 доз, комбинированная вакцина для профилактики коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка, полиомиелита (инактивированная), гемофильной инфекции типа b (ПЕНТАКСИМ) – 414 600 доз, вакцина для профилактики кори, паротита, краснухи – 277 000 доз, вакцина для профилактики гемофильной инфекции типа b (моновалентная) – 174 400 доз, БЦЖ (против туберкулеза) – 13 249 доз.

Читайте такжеУ студента, прибывшего в Украину из Ганы, диагностировали смертельно опасную тропическую маляриюВ Минздраве подчеркнули, что в конце июля, по информации, полученной от Детского фонда ООН/ЮНИСЕФ, ожидается еще поставка всего количества вакцины против бешенства – 91 393 дозы, что позволит обеспечить потребность в этой вакцине на 100%. Также на первую декаду августа запланирована поставка всего количества вакцины для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС) – 1 770 000 доз, вакцины для профилактики дифтерии, столбняка у взрослых (АДС-М) – 1 600 000 доз, вакцины против полиомиелита (оральная, бивалентная) – 1 378 000 доз и следующая часть вакцины против гепатита В – 450 000 доз. Кроме того, вакцина для профилактики туберкулеза в количестве 2,5 млн доз будет поставлена в течение августа 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Минздрав заключил договоры о закупке лекарств, вакцин и антиретровирусных препаратов с ЮНИСЕФ, ПРООН и британским агентством Crown Agents.

Министерство планировало в этом году передать все закупки международным организациям, что должно обеспечить доступ к лекарственным препаратам значительно более широкого круга пациентов.