Иглоукалывание эффективнее, чем таблетки

Британские исследователи выяснили, что иглоукалывание - более эффективное средство лечения головной боли, чем таблетки. Участников эксперимента разделили на две группы: в одной принимали традиционные лекарства, а в другой лечились иглоукалыванием.

Выяснилось, что частота приступов головной боли у тех, кто лечился акупунктурой, снизилась на 43 процента, а кто таблетками, - лишь на 16 процентов.

Каждый из пациентов вел дневник, в котором ежедневно фиксировал частоту и интенсивность головной боли на протяжении года. Сравнительно с теми, кто принимал лекарства, больные, которые посещали специалиста по иглоукалыванию, меньше страдали от приступов боли.

Как сообщает английская газета Times, иглоукалывание оказалось не только более эффективным, но и более дешевым средством лечения головной боли. Это дает основания рассматривать акупунктуру как один из официальных методов и применять его в государственных клиниках Великобритании.