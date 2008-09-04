Беговая дорожка помогает восстановиться после инсульта

Упражнения на беговой дорожке улучшают состояние головного мозга и физическую форму людей, перенесших инсульт и проходящих программу реабилитации, сообщают ученые.

Главной проблемой людей после инсульта является то, что они не знают, как ходить, считает профессор клинической неврологии и нейрореабилитации в университете Цюриха, Швейцария. В проведенном исследовании приняли участие 71 человек, перенесших инсульт. 34 людям была назначена обычная физическая нагрузка для реабилитации, другим 37 участникам расписали занятия на беговой дорожке 3 раза в неделю. Через 6 месяцев значительное улучшение в работе головного мозга и общем состоянии отмечалось у 51% из группы, участники которой занимались на беговой дорожке, и только у 11% из группы обычной реабилитационной программы.

Также участники, занимающиеся на беговой дорожке, значительно улучшили скорость ходьбы и физическую форму по сравнению со второй группой. Это особенно важно, учитывая, что малоподвижный образ жизни больных, перенесших инсульт, ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Результаты исследования были опубликованы в журнале Инсульт: Журнал Американской ассоциации по сердечно-сосудистым заболеваниям (Stroke: Journal of the American Heart Association).

Занятия на беговой дорожке способствуют улучшению мозгового кровообращения у больных, перенесших инсульт, даже после курса обычной реабилитационной программы.

health-ua.org