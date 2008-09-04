Визит к врачу в два раза сокращает вероятность рака

Медики считают, что заболевания молочных желёз в настоящее время приобретает всё большие масштабы. Однако избежать рака груди можно благодаря регулярным походам к врачу.

Учёные Италии даже разработали специальную программу ранней диагностики рака грудной железы. Уже доказано, что эта программа способна снизить количество смертельных случаев, вызванных онкологическими заболеваниями, по меньшей мере, на 25%. Более того, при ежегодном прохождении данных обследований вероятность развития рака снижается на 50%.

Исследователи изучили истории болезни 1750 женщин, умерших от рака молочной железы и сравнили их с материалами маммографий их 7000 ровесниц, страдающих тем же заболеванием. На основе полученных данных была проведена разъяснительная кампания среди женского населения Апеннин, на которой подчёркивалось важность профилактических посещений врача.

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