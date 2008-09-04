Разговаривать по телефону перед сном нежелательно

Излучение мобильного телефона приводит к нарушению сна

Шведские и американские ученые обнаружили, что излучение мобильных телефонов затрудняет засыпание и изменяет структуру сна.

Исследователи из Университета Уэйна в Мичигане и двух шведских университетов провели эксперимент на 70 добровольцах в возрасте от 18 до 45 лет. Половину участников подвергали действию излучения, аналогичного испускаемому мобильными телефонами, другая половина такого воздействия не испытывала. Оказалось, что под действием излучения стадия глубокого сна наступала медленнее и длилась меньше, чем в контрольной группе, участники которой спали нормально.

По мнению руководителя работы, шведского ученого Бенгта Арнетца (Bengt Arnetz), излучение мобильного телефона активирует стрессорную систему мозга, затрудняя расслабление и засыпание. Определенное значение может иметь также дополнительная стимуляция мыслительных функций при разговоре по телефону перед сном.

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