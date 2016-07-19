Новое в законе о здравоохранении: священникам разрешат пастырское попечительство в больницах

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его авторами являются депутаты от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомочи", Радикальной партии, "Оппозиционного блока", групп "Видродження", "Воля народа" и внефракционные депутаты.

Законопроектом предлагается определить, что пастырское попечительство - деятельность в учреждениях здравоохранения священнослужителей (капелланов), уполномоченных религиозными организациями, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке, направленное на обеспечение религиозных и духовных потребностей пациентов, членов их семей, а также работников учреждений здравоохранения.

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Вместе с тем проектом закона предлагается предусмотреть право пациента, находящегося на стационарном лечении в учреждении здравоохранения, на допуск к нему других медицинских работников, членов семьи, опекуна, попечителя, нотариуса и адвоката, лиц, осуществляющих благотворительную деятельность (волонтеров, представителей благотворительных, общественных, религиозных организаций), а также священнослужителя (капеллана) для осуществления пастырского попечительства, в том числе путем отправления богослужения и религиозного обряда.

Закон дополняется новой статьей 242 "Пастырское попечительство в сфере здравоохранения", согласно которой государство способствует обеспечению свободы совести и вероисповедания, гармонизации государственно-конфессиональных отношений, координации межконфессионального сотрудничества и развитию пастырского попечительства в сфере здравоохранения, направленного на обеспечение религиозных и духовных потребностей пациентов, членов их семей, а также работников учреждений здравоохранения всех форм собственности и подчинения, которые являются составной комплексного подхода к охране здоровья.

Для координации мероприятий пастырского попечительства в медучреждениях центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере здравоохранения, создает совещательный орган - пастырский совет, в состав которого включаются представители заинтересованных религиозных управлений и центров, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке.

Священнослужители (капелланы) могут осуществлять свою деятельность на волонтерских началах или на общественных началах. Учреждения здравоохранения имеют право принимать на работу священнослужителей (капелланов) для осуществления пастырского попечительства, которые прошли специальную подготовку, отбор и уполномочены религиозными организациями.