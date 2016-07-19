Минздрав хочет чаще проверять частные клиники
Сроки рассмотрения документов для аккредитации при этом сократят.
\ления Кабинета министров о внесении изменений в Порядок аккредитации учреждений здравоохранения / Фото: УНИАН
Министерство здравоохранения Украины предлагает сократить срок до проведения первой аккредитации учреждения здравоохранения с двух лет до одного года с начала осуществления хоздеятельности, пишет Сегодня. Такое изменение предусмотрено проектом постановления Кабинета министров о внесении изменений в Порядок аккредитации учреждений здравоохранения.
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Проектом также предусматривается сокращение сроков рассмотрения аккредитационной комиссией поданных документов с двух месяцев до 15 дней.
Аккредитация второй категории будет присваивается на два года, первой — на три года, высшая категория — на пять лет.
Также проект постановления предусматривает расширение перечня оснований для проведения внеочередной аккредитации, и сокращение перечня обязательных документов, прилагаемых к заявлению о проведении аккредитации учреждения здравоохранения.