Минздрав хочет чаще проверять частные клиники

Министерство здравоохранения Украины предлагает сократить срок до проведения первой аккредитации учреждения здравоохранения с двух лет до одного года с начала осуществления хоздеятельности, пишет Сегодня. Такое изменение предусмотрено проектом постановления Кабинета министров о внесении изменений в Порядок аккредитации учреждений здравоохранения.

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Проектом также предусматривается сокращение сроков рассмотрения аккредитационной комиссией поданных документов с двух месяцев до 15 дней.

Аккредитация второй категории будет присваивается на два года, первой — на три года, высшая категория — на пять лет.

Также проект постановления предусматривает расширение перечня оснований для проведения внеочередной аккредитации, и сокращение перечня обязательных документов, прилагаемых к заявлению о проведении аккредитации учреждения здравоохранения.