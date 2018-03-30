Как распознать скрытую аллергию?

Мы пьем соки и налегаем на морепродукты, ездим в разные страны и смело нюхаем экзотические цветы. Между тем около 20% жителей развитых стран страдает скрытой аллергией. Ее нельзя вылечить, но можно не будить.

Шпионские страсти

Что же так невидимо, но серьезно отличает латентного, то есть скрытого аллергика от других? Даже если сейчас нет ни кашля, ни сыпи, в организме сидит шпион. Он может никогда не поднять головы, а может совершить настоящий теракть - в зависимости от обстоятельств.

Спровоцировать проявление скрытой аллергии могут:

- ослабление иммунитета вследствие инфекции или стресса;

- резкие химические запахи, загрязненный воздух на оживленной улице или во время ремонта - неприятности, которые сами по себе не являются аллергенами;

- курение;

- столкновение или длительный контакт с аллергеном.

Они нашли друг друга

История 1. Жанна, солистка балетной труппы. Прошлым летом во время гастролей в она вдруг покрылась сыпью. Врач назначил пробы, которые показали аллергию на многие пылящие травы, а главное - на треску и минтай. Ей это показалось сомнительным: всю жизнь ела нежирную морскую рыбу и ничего!

Комментарий. Латентный аллергик может вдруг "споткнуться" о самый привычный запах или продукт. А причины часто вовне. В случае Жанны это, возможно, ранее не знакомый аллерген, который запустил механизм - например, пыльца амброзии, цветущей летом. А механизм аллергии такой - только задень, он уже и "родную" треску за врага держит… Жанне придется скорректировать привычки и меню в соответствии с результатами проб. Возможно, ее выход - менее аллергенная пресноводная рыба: судак, линь, речной окунь, щука.

История 2. Никита, хозяин элитного кошачьего клуба-питомника. Давно страдает поллинозом, который усиливается из года в год. Врач советует поменять работу, хотя основные аллергены (по четыре "креста") - пыльца трав и деревьев. Аллергия на кошачью шерсть - всего два "креста". В клубе Никиты только "голые" кошки, и он считает, что врач перестраховывается.

Комментарий. Поллиноз - лишь видимая часть айсберга Никиты. Скрытая часть может показаться в любой момент. Два "креста" на кошачью шерсть в любой момент могут перейти в три или четыре. И дело не только в шерсти: еще не вывели животное, у которого нет слюны, кожи и секрета сальных желез.

Даже "голые" кошки не могут быть полностью гипоаллергенными.

История 3. Анна, директор аудиторской фирмы. В детстве были обструктивные бронхиты, к 6-7 годам исчезли. В июне 2008 года удалили аппендикс, назначили курс антибиотиков. Через неделю появились высыпания на лице и в области декольте. Врач поставил диагноз "аллергический дерматит". Пробы по анализу крови выявили много аллергенов, с которыми раньше Анна спокойно жила: бытовую и библиотечную пыль, собачью шерсть, многие привычные продукты.

Комментарий. Если бы Анна сделала аллергологические пробы до операции, они, наверное, показали бы те же аллергены. И хотя клинических проявлений не было, иммунитет работал, видимо, на пределе. Операция - стресс для организма, иммунитет дал сбой, и латентная аллергия проявилась.

Никого не выпускать!

Столкнувшись с аллергией хоть однажды, человек раз и навсегда вступает во Всемирную палату аллергиков. Туда охотно впускают всех, особенно жителей мегаполисов. Не выпускают никого. Что же делать, наесться антигистаминных препаратов и жить под стеклянным колпаком?

Нет. Просто надо знать врага в лицо и скорректировать правила, по которым живем. А значит необходимо:

- покопаться в прошлом - своем и своих близких - и выявить для каждого группу риска (наследственность, проявления аллергии в прошлом);

- сделать аллергологические пробы - кожные или по анализу крови - и с помощью врача интерпретировать результаты;

- если результаты тревожные, повторять исследование раз в году;

- ограждать себя от контакта с выявленными аллергенами;

- серьезно заняться общим укреплением организма.

Детский вопрос

Даже "неаллергичного" на первый взгляд ребенка надо обследовать у аллерголога, если:

- каждую весну он чаще обычного болеет ОРВИ;

- у него минимум дважды был отит;

- ему поставили диагноз аденоидит (более чем в 50 % случаев аденоиды разрастаются из-за аллергии).

"Здоровье"