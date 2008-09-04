Чем толще талия, тем выше риск инсульта

Исследователи из Гейдельбергского университета сообщили об окончании исследования в области нарушений мозгового кровообращения. Резюме: чем больше живот и толще талия, тем выше риск инсульта.

В исследовании, представленном в Stroke Advance Online Publication, показано, что степень ожирения в области живота, а если говорить точнее - специализированный индекс "талия - бедро", более точно отражает риск возникновения у пациентов инсульта и других типов мозгового кровообращения, чем обычный индекс массы тела. Профессор Ярослав Винтер и его коллеги включили в свое исследование 1137 человек - 379 с инсультом и 758 человек контрольной группы. Ишемический инсульт зафиксирован в 79% случаев, кровоизлияние в мозг - в 10%, другие типы нарушений мозгового кровообращения - в 11%. Ученые установили, что риск инсульта и других патологий мозгового кровообращения возрастал по мере увеличения индекса "талия - бедро".

После коррекции данных с учетом пола и возраста пациенты с наименьшей разницей в соотношении размеров талии и бедер характеризовались увеличением риска цереброваскулярных заболеваний в 12,78 раза по сравнению с теми, у кого талия была тоньше.

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