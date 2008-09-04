Европарламент призывает отказаться от показов худых женщин в рекламе

Европарламент призывает рекламистов отказаться от показов слишком худых женщин в рекламе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в докладе Євы-Бритт СВЕНССОН (группа объединенных левых, Швеция), одобренном на заседании 3 сентября.

“За” проголосовали 504 депутата, "против" - 110, воздержались 22.

Депутаты отметили, что идеальные фигуры, которые используются в рекламе, могут затронуть чувствительных женщин и мужчин, особенно тинэйджеров, и привести к таким пищевым расстройствам, как анорексический невроз и нейрогенная булимия.

В связи с этим в докладе содержится призыв к рекламистам очень осторожно подходить к привлечению в рекламных кампаниях слишком худых женщин.