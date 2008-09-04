Салат из супермаркетов опасен для жизни

Британские ученые предупреждают - салат, который продается в супермаркетах, может быть смертельно опасен для здоровья. Дело в том, что сальмонелла - возбудитель болезни, которая способна привести к смерти человека, распространяется через листовые овощи и травы, используемые для приготовления салатов.

Раньше было принято считать, что сальмонелла передается только через куриное мясо или яйца, или продукты, которые лежели вместе с ними, однако в настоящее время участились случаи заражения сальмонеллезом после употребления в пищу зелени, сообщает The Telegraph co.uk.

Так, в 2007 году в Англии опасной болезнью были поражены покупатели, отведавшие импортного базилика, а в 2006 году в Америке была зафиксирована эпидемия сальмонеллеза, передававшегося с листьями шпината.

Профессор Гади Францель, из Имперского колледжа предупреждает англичан и туристов - прежде чем сделать салат из магазинной зелени, ее необходимо тщательно промыть, даже если на упаковке написано, что это готовая к употреблению салатная смесь.

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