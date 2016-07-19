На лечении находятся 133 раненых бойцов АТО, еще 100 военных проходят реабилитацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковник Оксана Гаврилюк.

«Сейчас на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны находятся 133 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые были ранены в ходе проведения антитеррористической операции», - сказала она.

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«9 раненых находятся на лечении за границей, из них пятеро - в Венгрии, двое - в США и по одному - в Латвии и Германии», - добавила Гаврилюк.

Также, по ее словам, более 100 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях.

Всего с начала этого года реабилитационное лечение прошли 403 военнослужащих.