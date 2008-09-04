Мумие - уникальный целитель

Знаете ли вы о том, что по своим свойствам и силе действия такое уникальное средство, как мумие, превосходит даже женьшень, который иначе называют «корнем жизни».

Это волшебное средство использовалось с успехом еще медиками древности, такими как Авиценна, Аристотель, Разес и другие для лечения мигреней, полиомиелита, эпилепсии, параличе лицевого нерва, отравлений, язв желудочно-кишечного тракта, воспалительных заболеваниях мочевого пузыря, туберкулеза и других заболеваний. Использовали мумие с успехом при вывихах и переломах.

И в настоящее время народная медицина использует это уникальное средство при лечении многих недугов. Не зря греки назвали мумие «сохраняющим тело», оно представляет собой хорошо растворимое в воде вещество, образующееся в расщелинах скал, пустотах, нишах в виде пленок, наростов, корок, смолоподобных масс черного, коричневого и темно-коричневого цветов.

В составе этого волшебного вещества можно обнаружить более пятидесяти химических элементов, в том числе около десяти различных окисей металлов, силикатные группы двуокиси кремния, фосфорный ангидрид и около тридцати групп биологически активных веществ. Это и микро-, и макроэлементы, и белки, и аминокислоты, органические и жирных кислоты, и алкалоиды, и кумарины, и стероиды, и витамины, и фосфолипиды, и камеди, воско- и смолоподобные вещества, гуминовые и прочие кислоты.

Уникальное мумие обладает широким спектром биологической активности: повышает неспецифическую устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, является общеукрепляющим детоксицирующим, противовоспалительным и бактерицидным средством, обладает желчегонным действием, стимулирует некоторые функции иммунной и кроветворной систем, стимулирует обменные и регенеративные процессы, и т.п.

Давайте же ознакомимся с некоторыми рецептами, которые предлагает нашему вниманию народная медицина.

При переломах мумие принимается внутрь в виде 1-2% водного раствора в течение двух-трех недель.

При геморроидальном кровотечении, эрозии шейки матки, вводится тампон с 4% водным раствором на ночь, в целом курс лечения потребует проведения десяти-пятнадцати процедур.

При радикулите следует приготовить такую мазь: пять граммов мумие смешайте с тюбиком детского крема. Втирайте средство в болезненную область.

При пародонтозе смочите ватный тампон в 4% водном растворе мумие и держите его на деснах, как можно дольше.

При наличии фурункулов и угрей такой 4% раствор следует заморозить и по утрам кусочками льда с раствором мумие протирать по утрам лицо. После чего следует нанести на лицо питательный крем.

При заболеваниях дыхательной системы с 4% водным раствором мумие следует проводить ингаляции.

При язвенной болезни желудка нужно в теплой кипяченой воде растворить 0,2 грамма мумие и выпить снадобье за два часа до еды. Принимайте в течение десяти дней с перерывом в пять дней.

При ангине можно положить на ночь под язык 0,2 грамма мумие.

Если вы страдаете заболеваниями печени или почек, то разведите в трех литрах воды пять граммов этого уникального вещества и выпивайте средство по стакану трижды в день за тридцать минут до еды.

Для повышения эффективности запивайте раствор свекольным соком.

При геморрое принимайте внутрь натощак дважды в день по 0,2 грамма мумие. А средство, приготовленное из мумие и меда в пропорции 1:3 вводите в прямую кишку. Вам потребуется проведение трех-пяти курсов по десять дней, с перерывами между ним в пять дней.

При повышенном артериальном давлении начните прием мумие с малых доз и доведите до 0,2 грамм за один прием. Через десять дней сделайте пятидневный перерыв.

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