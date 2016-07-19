В Украине наконец-то начала работу Госслужба по лекарствам и контролю за наркотиками

Как сообщили УНИАН в Минздраве, соответствующее решение принято распоряжением Кабинета Министров Украины от 1 июля 2016 г. № 491-р «Вопросы Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками», которое размещено на Правительственном портале 15.07.2016 г.

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Указанным документом на Государственную службу по лекарственным средствам и контролю за наркотиками возложено осуществление функций и полномочий, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 12 августа 2015 г. № 647 «Об утверждении Положения о Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками».

Вместе с тем, согласно распоряжению №491-р функции и полномочия Государственной службы по лекарственным средствам и Государственную службу по контролю за наркотиками прекращаются.