Шоколад - находка для мозга

Вещество флаванол, которое содержиться в главном компоненте шоколада – бобах какао, - улучшает кровообращение в мозге и способствут умственной деятельности.

В этом убеждают американские ученые. Они отмечают, что недостаточное кровообеспечение мозга, мозговая мшемия часто приводят к ухудшению умственных способностей, и улучшение кровотока в мозге может их улучшать, в частности при старческом слабоумии или после инсульта.

Для проверки действия флаванола ученые поставили эксперимент, в котором принимали участие 34 здоровых человека в возрасте 59-83 года, которые получали либо же напиток, обогащенный флаванолом, либо же наоборот – с его пониженным составом.

Через некоторое время у них с помощью ультразвука замерялась скорость мозгового кровотока. Результаты показали, что за неделю у учасников, которые получали обогащенный напиток, скорость кровотока увеличилась на 8%, за две недели – на 10%.

Флаванол также известен благодаря своим антиоксидантным свойствам.

tsn.ua/nauka