Женщинам курить опасней, чем мужчинам

Норвежские ученые обнаружили, что курящие женщины подвержены риску инфаркта миокарда в том же возрасте, что и курящие мужчины. В отличие от них, некурящие женщины страдают инфарктом в значительно более позднем возрасте, чем курящие мужчины.

Исследователи из Лиллехаммера проанализировали данные 1784 человек, поступивших в больницу по поводу первого инфаркта миокарда. Средний возраст развития инфаркта у некурящих мужчин составил 72 года, у курящих - 64. У женщин эта разница оказалась более значительной - 81 и 66 лет соответственно. После введения поправок на другие факторы риска, такие как гипертония, диабет и повышенный уровень холестерина в крови, исследователи оценили среднюю разницу в возрасте наступления инфаркта между курящими и некурящими в 6 лет для мужчин и 14 - для женщин.

Причина такой разницы во влиянии курения на риск развития инфаркта предположительно связана с уровнем женских половых гормонов эстрогенов. Они, как известно, положительно влияют на липидный состав крови, предохраняя женщин до менопаузы от атеросклероза, а следовательно, от ишемической болезни сердца и ее осложнений. По словам руководителя исследования Мортена Грюндтвига (Morten Grundtvig), курение может способствовать раннему наступлению менопаузы, тем самым снижая возраст развития инфаркта у предрасположенных к нему женщин.

podrobnosti.com.ua