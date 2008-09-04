Тимошенко: необходимо реформировать госсистемы контроля качества лекарств

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Главному контрольно-ревизионному управлению и Министерству внутренних дел проверить финансово-хозяйственную деятельность Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения, государственного предприятия «Государственный фармакологический центр», а также Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчера в Кабинете Министров на совещании со специалистами Министерства здравоохранения и представителями фармакологической промышленности Украины.

«Нам нужно все же сейчас существенным образом дать поручение ГлавКРУ и МВД осуществить в установленном порядке проверку этих предприятий, вывернуть это все наружу и посмотреть, что там было в действительности. Это не для того, чтобы только там кого-то наказать, хотя есть для этого закон, а для того, чтобы навести порядок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Перед этим она заявила о необходимости срочно реформировать государственную систему контроля за качеством лекарственных препаратов.

«Существующая система государственных органов не обеспечивает действенного механизма контроля качества лекарственных средств», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что в системе Министерства здравоохранения функции контроля качества лекарств выполняют Государственная служба лекарственных средств и товаров медицинского назначения, государственное предприятие «Государственный фармакологический центр», Государственная инспекция по контролю за качеством лекарственных средств. «В последнее время эти «три богатыря» только боролись в перетягивании полномочий, финансовых потоков и контролирующих функций. В результате начисто утерян механизм государственного контроля за качеством лекарств и ценовой политикой», - добавила она.

По ее мнению, существующая система контроля строится на непрозрачных механизмах регистрации, контроля и аннулирования лицензий в этой сфере. «Такой коррупционной модели, как в фармацевтической отрасли, нет нигде – нефть и газ отдыхают. Это клондайк коррупции, отсутствие качества и теневых схем. Нужно срочно реформировать государственную систему и создать прозрачную схему», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр поручила Министерству финансов обеспечить приобретение оборудования для создания лаборатории по контролю за качеством лекарств в системе Государственной инспекции по контролю за качеством лекарственных средств.