Ситуация в здравоохранении Украины радикально критическая
16:56, 03 сентября 2008Страна
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Заявление Тимошенко
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко констатировала крайне неудовлетворительную ситуацию, сложившаяся в сфере здравоохранения. Об этом она сообщила на совещании при участии министра здравоохранения и представителей медицинской отрасли. Она заявила, что нужно разобраться с ситуацией на фармакологическом рынке, в частности с обеспечением граждан лекарствами и предоставлением услуг.
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