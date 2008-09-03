Ситуация в здравоохранении Украины радикально критическая

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко констатировала крайне неудовлетворительную ситуацию, сложившаяся в сфере здравоохранения. Об этом она сообщила на совещании при участии министра здравоохранения и представителей медицинской отрасли. Она заявила, что нужно разобраться с ситуацией на фармакологическом рынке, в частности с обеспечением граждан лекарствами и предоставлением услуг.

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