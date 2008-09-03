Мэрия Ивано-Франковска передала участковым врачам 5 автомобилей

Сегодня городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС передал участковым врачам города 5 автомобилей ВАЗ-2107 для служебного пользования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.

По словам В.АНУШКЕВИЧУСА, благодаря передвижению на автомобилях участковые врачи оперативнише будут реагировать на вызовы пациентов. В то же время, по мнению мэра, участковым врачам необходимо иметь по меньшей мере еще 10 автомобилей, поэтому городская власть приобретет для заведений охраны здоровья города еще несколько служебных авто.

ВАЗив приобретено за средства городского бюджета. Стоимость одного авто составляет 35 тыс. грн.

Справка УНИАН. 2008-й городской председатель Ивано-Франковска объявил годом медицины в городе. На день города 7 мая 2008 года В.АНУШКЕВИЧУС передал больницам города 14 автомобилей скорой помощи.