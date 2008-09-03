Портят ли детей деньги?

Карманные деньги нужны хотя бы для того, чтобы удовлетворять потребности, которые далеко не всегда могут предусмотреть взрослые. Как определить количество карманных денег? Никоим образом не по сравнению с родительскими доходами, быстрее по сравнению с объективными потребностями ребенка. Получая деньги, ребенок учится их накапливать, тратить, рассчитывать. Давать хрустящие банкноты стоит начинать в том возрасте, когда ребенок уже способен считать. Лучшего способа приобщить вашего карапуза к счету еще не изобретено.

Заметьте, деньги - это реалия, которую не стоит скрывать от детей. Ваш ребенок должен знать, как вы их зарабатываете, как тратите, что они заканчиваются. И он постепенно осознает связь, которая существует между работой, деньгами и конкретными товарами, увидит, что бывает, если деньги потерять или потратить на какие-то глупости.

В настоящее время много родителей впадают в другую крайность - пытаются покупать хорошие оценки у собственных детей. Конечно, метод может определенное время действовать. Однако он не стимулирует глубинного интереса к учебе. А учеба будет эффективной лишь тогда, когда малыш в ней заинтересован.

Потому вместо того, чтобы покупать у ребенка оценки, попробуйте выяснить, что ему мешает учиться. На каждое нехотение найдется какое-то хотение. Вообще, сверхстоимость оценки, когда ребенку кажется, что без нее он вообще ничего не достоин, формирует у него определенную жизненную установку - зарабатывать деньги любой ценой, даже наступая на собственные внутренние потребности и ценности. Если ваш ребенок осознает, что благодаря приобретенным знаниям он сможет извлекать пользу в будущем, то будет относиться к учебе совсем по-другому.

Очень важно объяснить ребенку, что существуют намного более объективные добродетели, чем материальные состояния, что существуют вещи, которые невозможно купить за деньги, например, честь, достоинство, ум. Ваше чадо должно знать, что богатые также плачут, а счет в банке и роскошный образ жизни еще не гарантируют счастья. Если в вашем доме будут господствовать тепло и понимания, ваш ребенок с вами согласится.

vz.kiev.ua