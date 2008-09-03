Гипотоникам и гипертоникам тоже нужна физкультура

Одной из острейших проблем человечества последних лет стало давление, причем не только повышенное, но и пониженное.

В большинстве случаев причина данного недуга неизвестна. Я знаю достаточное количество людей, которые, мучаясь давлением, обследовались в различныхклиниках и так не получили толковый ответ, что это и от чего. То ли генетика, то ли еще чего… Объяснений много, но реального — ни одного. Конечно, есть случаи, их не больше10 процентов, когда виноваты болезни каких-то органов, например почек, почечных артерий или надпочечников. Это проблема называется вторичной гипертонией и тут надо лечить тот орган, который болен.

Женщины реже страдают повышенным давлением, зато вот пониженное им свойственнои доставляет массу неприятностей, в виде постоянной слабости, головокружений и боли.Что же делать людям, страдающим гипертонией или гипотонией? Бежать скорее к врачам?Можно попробовать начать тренировки. Это прекрасный способ борьбы, как с повышенным,так и с пониженным давлением.

Но, конечно, людям, страдающим давлением, стоит знать и претворять в жизньопределенные правила тренировок, немного отличные от правил тренинга здоровых людей.

Гипертоникам советуют медленно втягиваться в тренировочный процесс, эта фаза может быть растянута на 3–4 месяца, по три тренировки в неделю. Пульс не долженпревышать 100 ударов в минуту. Очень хорошо подойдет ходьба на дорожке, ездана велотренажере. Конечно можно и групповые тренировки, надо хорошо разминаться,что бы сосуды расширились, и сердцу стало легче перегонять кровь.

Гипотоники же должны перед тренировкой принять какие-то полезные углеводытипа овсяной каши, так как при таком низком давлении может упасть сахар в крови и силхватит только для разминки. Конечно, покушать позволительно, если система тренинга позволяет принятие пищи перед занятиями. Если система этого не позволяет, то тогда надо очень равномерно, провести тренировку. Но ни в коем случае не форсировать событияи увеличивать нагрузки постепенно.

В силовых упражнениях гипертонику надо избегать больших весов. Работать с малымивесами, но с большим количеством повторений, а вот выполнять упражнения с запрокинутойили чего еще хуже опущенной головой — нельзя!

Тренируясь, следите за дыханием, надо приложить все усилия для того, что бы дышать легко, ровно. Будьте осторожны с выполнением становой тяги, это упражнение может спровоцировать скачек давления.

Гипотонику часто не хватает для питания мозга крови и человек чествует себяна грани обморока, потому перед тем как выполнять приседания и выпады надо очень хорошо разогреться. В противном случае, сердце не будет дотягивать кровь вверх.

При аэробных нагрузках и при наличии определенной физической подготовки, гипертонику можно работать при пульсе в 120–130 ударов в минуту. Но выше пульс допускать нельзя.

Гипотоникам так же очень хорошо нормализует давление аэробная нагрузка.

Йога для гипертоника это вообще то, что надо: растяжка и потягивания расслабляют организм, но все же надо помнить, что некоторые асаны требуют сильного статического напряжения и могут вызвать повышение давления.

Гипертоникам надо быть очень осторожным с пилатесом. Гипотоникам можно не боятьсяподобного если хватает сил.

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