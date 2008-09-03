Ароматические палочки повышают риск развития рака

Датские ученые обнаружили, что систематическое многолетнее использование ароматических палочек повышает риск развития рака верхних дыхательных путей и одного из видов рака легких.

Исследователи из Государственного института серологии в Копенгагене с 1993 по 1998 годы опросили на предмет использования ароматических палочек 61 000 сингапурских китайцев в возрасте от 45 до 74 лет, не имевших признаков рака. Опрошенных добровольцев наблюдали до 2005 года. После введения поправок на другие факторы риска, такие как табакокурение, выяснилось, что частое многолетнее вдыхание дыма благовоний почти вдвое повышает риск развития всех видов рака верхних дыхательных путей и плоскоклеточного рака легких. Нерегулярное использование благовоний с таким риском не связано.

Предполагается, что на развитие рака влияют содержащиеся в дыме ароматических палочек органические канцерогены, такие как полиароматические углеводороды, карбонильные соединения и бензол.

В связи с полученными результатами руководитель исследования Йеппе Фриборг (Jeppe Friborg) рекомендует не использовать ароматические палочки регулярно, особенно в жилых и плохо проветриваемых помещениях.

Medportal.ru