Что такое фиброма и опасна ли она?

Вы чувствуете дискомфорт, у вас побаливает спина, менструация никак не кончается. Вы идете к врачу, который находит, что у вас прекрасное сердце и легкие, но ужасное кровяное давление. Затем вас осматривает врач-гинеколог, и ставит вам неутешительный диагноз – фиброма.

У 60% женщин в какой-то момент жизни обнаруживаются фибромы – доброкачественные опухоли. Фиброма начинается с крошечного скопления мышечных клеток на внутренней или внешней поверхности слизистой матки или ее стенке.

Причина появления фибром до сих пор окутана тайной. Обычно они появляются в детородном периоде – после первой менструации и до наступления менопаузы, потому что их существование зависит от выработки эстрогена. Фибромы часто встречаются у беременных, женщин с избыточной массой тела и у принимающих противозачаточные таблетки или гормональные препараты, повышающие уровень эстрогена. Но, кроме того, что в одних семьях они чаще встречаются, чем в других, никто не может указать на непосредственную причину их появления.

Фибромы всегда доброкачественные опухоли, но могут претерпевать изменения и становиться злокачественными, хотя такие случаи встречаются очень редко.

При появлении боли в спине, запоров, увеличении давления на мочевой пузырь, приводящего к учащению позывов на мочеиспускание и неспособности долго удерживать мочу, которое обычно бывает после 10-12 недель беременности, вы должны немедленно обратиться к врачу. Все эти симптомы указывают на нарушение работы мочевого пузыря, кишечника и почек, вызываемые фибромами. Вы также должны принять меры в следующих случаях: при чрезмерно обильных менструациях, кровотечениях, возникающих в период между менструациями; если гинеколог обнаруживает резкое увеличение скорости роста опухоли за период, прошедший с момента последнего осмотра; фибромы влияют на способность к деторождению не давая имплантироваться оплодотворенной яйцеклетке или вызывая выкидыш.

К счастью, только у половины женщин с фибромами появляются настолько серьезные симптомы, что приходиться принимать меры. Вот что рекомендуют врачи в таких случаях.

Подумайте о хирургическом вмешательстве.

Если вы хотите сохранить способность иметь детей, вам может понадобиться удалить опухоль. Эта операция носит название миомэктомии и выполняется двумя способами. При лапароскопическом методе в области живота делают два маленьких разреза. В один из них вводят лапароскоп – маленький прибор, позволяющий производить осмотр внутренней полости, а в другой – лазер. Врач устанавливает место нахождение фиброида и удаляет его с помощью лазера. Затем удаляются остатки опухоли. Эту хирургическую процедуру предпочитают проводить молодые врачи, потому что она более современна. Она менее травмирующая, чем другие, и дает прекрасные результаты при небольших фибромах. Женщинам, решившимся на лапароскопию, необходимо выяснить насколько хорошо владеет этой техникой врач, у которого они предполагают оперироваться. Выбирайте врача, который делает, по крайней мере, 50 таких операций в год.

Второй метод заключается во вскрытии всего живота и удаления фибромы хирургическим путем. Эта операция более тяжелая, и период выздоровления после нее длиннее.

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