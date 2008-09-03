Выпадение волос - с ним можно бороться и победить!

До поры до времени парикмахер может скрыть этот недостаток: короткие завитые волосы придают прическе пышность. Однако в дальнейшем становится все труднее скрывать, что вы начинаете терять волосы. Вы расстроены, постоянно смотритесь в зеркало и с каждой минутой чувствуете себя все более старой.

В поредении волос у женщин очень большую роль играет наследственность. Она является основной причиной выпадения волос в 85% случаев. Если волосы сильно редели у вашей матери, бабушки или тети, то же может произойти и с вами. В отличие от мужчин, которые теряют волосы на темени и по краям волосистой части головы, у женщин потеря волос происходит равномерно по всей голове. Там, где росло пять волос, теперь могут остаться только два. Поредение может быть небольшим по краям и более заметным на темени. Почему волосы перестают расти, точно не знает никто.

Исследования показывают, что женщины, у которых содержание мужских половых гормонов выше среднего, и женщины, волосы которых обладают повышенной чувствительностью к колебаниям уровня гормонов даже в пределах нормы, чаще других начинают быстро терять волосы. Печальная правда заключается в том, что вы мало что можете сделать для того, чтобы остановить выпадение волос: вам могут предложить несколько лекарственных средств и пересадку волос. Специалисты утверждают, что чудодейственные средства для лечения волос – массаж, кремы, витамины в ударных дозах и остальные – не приносят никакой пользы. Но не опускайте руки. У вас еще есть несколько средств на выбор.

Вы должны знать, какие факторы, кроме вашей наследственности, могут вызвать выпадение волос. Вот некоторые из них:

Малокалорийные диеты, при которых энергетическая ценность пищи ниже энергетических затВажерат организма. Диеты, лишенные протеина, например, питание одними грейпфрутами или по схеме, в которой отсутствуют бобы, нежирное мясо и другие источники протеинов. Все это лишает организм жизненно необходимых для роста волос веществ.

Анемия.

Рождение ребенка.

Лекарственные средства, к которым относятся противозачаточные таблетки, анаболические стероиды, бета-блокираторы, препараты, понижающие кровяное давление, и лекарства на основе витамина А.

Такие заболевания, как артрит, волчанка и синдром поликистоза яичников.

Сильный стресс, вызванный, например, разводом или смертью близкого человека. Плохое питание также приводит к стрессовому состоянию.

Вам не надо мириться с тем, что у вас негустые или слишком мягкие волосы, независимо от того, почему они стали такими. Вы можете не расстраиваться из-за этого. И вот что вам поможет.

Делайте завивку. Самый простой и быстрый способ скрыть поредение волос – сделать перманент. Когда волосы волнистые, каждый волосок как бы отталкивается от другого. В результате создается впечатление, что у вас много волос.

Правильно ухаживайте за волосами. Избегайте средств, от которых волосы становятся жирными. При этом волосы оттягиваются вниз, слипаются и создается впечатление, что их мало на голове. Пользуйтесь такими средствами для ухода за волосами, которые делают каждый волосок чуть-чуть толще.

Осторожно расчесывайте волосы. Проявляйте осторожность при пользовании щетками и расческами. Никогда не расчесывайте мокрые волосы и ни в коем случае не стягивайте их в узел.

Держите подальше руки от волос. Избавьтесь от привычки подергивать волосы или накручивать их на пальцы. Незаметно для себя вы можете тянуть их достаточно сильно.

Помните, что вы не одиноки. Никогда не забывайте, что такая же проблема встает и перед другими женщинами. Вы не должны считать себя единственной, с которой случилась такая неприятность, и вы не должны думать, что у вас нет средств, чтобы помочь себе.

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