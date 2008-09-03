Как избавиться от последствий приема антибиотиков

Наверняка вам приходилось слышать в рекламных роликах, от медиков или же от знакомых о таких препаратах, как пробиотики. Но, всем ли известно, что они собой представляют?

Пробиотики представляют собой живые микроорганизмы, действие которых направлено на восстановление микрофлоры, улучшения баланса в организме, нейтрализацию негативных последствий, наступивших в результате лечения лекарственными препаратами, в большей степени это касается антибиотиков.

Ведь ни для кого не является секретом тот факт, что все назначаемые лекарственные препараты, помимо помощи в излечении, наносят организму и существенный вред.

Так как и антибиотики, и прочие лекарственные препараты уничтожают не только болезнетворные бактерии, но и полезные, которые жизненнонеобходимы нашему организму.

Именно от их наличия зависит нормальная микрофлора кишечника, их количество в нем составляет от четырехсот до пятисот видов. Наряду с прочими микроорганизмами они принимают самое активное участие в процессах пищеварения, создают благоприятные условия для усвояемости организмом витаминов и других полезных веществ, создают препятствие для размножения и роста болезнетворных микробов, не позволяя им проникать во внутреннюю среду нашего организма.

В результате приема пробиотиков на наш организм оказывается следующее воздействие:

1. Происходит активизация его защитных сил;

2. Стимулируется иммунная система;

3. Улучшаются барьерные функции;

4. Усиливаются метаболические процессы;

5. Изменяется моторика и функции кишечника.

К пробиотикам относятся и такие организмы, как лактобактерии и бифидобактерии, именно они отвечают за секрецию тех веществ, которые обладают антибактериальными свойствами и способными подавлять жизнедеятельность кишечных патогенов.

Размножение кишечных патогенов может подавляться также и снижением кислотности кишечного содержимого. Для компенсации негативного воздействия на организм антибиотиков, желательно пройти месячный курс лечения пробиотиками.

Поэтому не стоит пренебрегать таким лечением, чтобы не столкнуться с новыми проблемами со здоровьем в результате приема, особенно длительного, лекарственными препаратами.

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