Как избавиться от последствий приема антибиотиков
Противовес - пробиотики
Наверняка вам приходилось слышать в рекламных роликах, от медиков или же от знакомых о таких препаратах, как пробиотики. Но, всем ли известно, что они собой представляют?
Пробиотики представляют собой живые микроорганизмы, действие которых направлено на восстановление микрофлоры, улучшения баланса в организме, нейтрализацию негативных последствий, наступивших в результате лечения лекарственными препаратами, в большей степени это касается антибиотиков.
Ведь ни для кого не является секретом тот факт, что все назначаемые лекарственные препараты, помимо помощи в излечении, наносят организму и существенный вред.
Так как и антибиотики, и прочие лекарственные препараты уничтожают не только болезнетворные бактерии, но и полезные, которые жизненнонеобходимы нашему организму.
Именно от их наличия зависит нормальная микрофлора кишечника, их количество в нем составляет от четырехсот до пятисот видов. Наряду с прочими микроорганизмами они принимают самое активное участие в процессах пищеварения, создают благоприятные условия для усвояемости организмом витаминов и других полезных веществ, создают препятствие для размножения и роста болезнетворных микробов, не позволяя им проникать во внутреннюю среду нашего организма.
В результате приема пробиотиков на наш организм оказывается следующее воздействие:
1. Происходит активизация его защитных сил;
2. Стимулируется иммунная система;
3. Улучшаются барьерные функции;
4. Усиливаются метаболические процессы;
5. Изменяется моторика и функции кишечника.
К пробиотикам относятся и такие организмы, как лактобактерии и бифидобактерии, именно они отвечают за секрецию тех веществ, которые обладают антибактериальными свойствами и способными подавлять жизнедеятельность кишечных патогенов.
Размножение кишечных патогенов может подавляться также и снижением кислотности кишечного содержимого. Для компенсации негативного воздействия на организм антибиотиков, желательно пройти месячный курс лечения пробиотиками.
Поэтому не стоит пренебрегать таким лечением, чтобы не столкнуться с новыми проблемами со здоровьем в результате приема, особенно длительного, лекарственными препаратами.