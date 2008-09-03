Травяные чаи очистят организм от токсинов

Похудеть, хоть немного, хотелось бы многим. Но вот совершенно точно, что почти все желающие постройнеть мечтают сделать это быстро, без особых усилий и затрат. Неужели от чая можно похудеть? А вот попробуйте сами!

Хороший чай можно купить в любой аптеке. Но если вы хотите быть уверены, что используете именно нужный вам чай, то приготовьте его сами, собрав по отдельности все его компоненты, которые можно приобрести по отдельности в аптеке. Подобные чаи очищают организм от токсинов и налаживают пищеварение.

Рецепты чая:

1) По 1 столовой ложке фенхеля, цветков липы и ромашки, мяты. Смешать всю полученную смесь и залить стаканом кипятка. Настаивать в течение 15 минут. Пить в течение недели по одному стакану в день.

2)7 частей сухих ягод рябины и 3 части листьев крапивы. Все смешать, 1 столовую ложку смеси залейте 2 стаканами кипятка. Затем настой залить в эмалированную кастрюлю и подержать на небольшом огне в течение 10 минут, но, не доводя до кипения. Полученный чай настаивать не менее 4 часов. Процедите и пейте по 0,5 стакана 3 раза в день между приемами пищи.

3)Возьмите ягоды рябины и ягоды шиповника в пропорции 1:1. Смешать 1 столовую ложку смеси 2 стаканами кипятка. Затем настой подержать на небольшом огне в течение 10 минут, не доводя до кипения. Настаивайте не менее 4 часов. Процедите и принимайте по 0,5 стакана 3 раза в день между приемами пищи.

4)Возьмите по 25 граммов почек белой березы, цветков ромашки аптечной, зверобоя продырявленного и бессмертника песчаного. Все смешайте и истолките в порошок, желательно в ступке. В фарфоровом чайнике 1 столовую ложку порошка и залейте 0,5 литра кипятка. Настаивайте 15 минут. Пейте с утра и вечером по 1 стакану. После того, как вечером попьете этого чаю, ничего больше не пейте, и тем более не ешьте.

5)Возьмите 50 граммов кукурузных столбиков с рыльцами, 20 граммов коры крушины ломкой, 20 граммов травы тысячелистника обыкновенного, 10 граммов плодов можжевельника обыкновенного. 2 столовые ложки сбора залейте в термосе 0,5 литра кипятка. Настаивайте 10-12 часов, а затем процедите. Пейте по 150 миллилитров 3 раза в день за 20-30 минут до еды.

Курсы таких чайных церемоний можно и нужно проводить до шести раз в год. Особенно полезно во время разгрузочных дней, но чаще, чем указано в рецепте, чай пить не рекомендуется. Иначе работа кишечника может ухудшиться.

Чаепитие – это, конечно, хорошо, а вот в сочетании с водными процедурами будет вообще отлично! Таким образом организм можно очистить и внутри и снаружи. Не только ваш кишечник познал множества печалей от больших пищевых нагрузок, но и кожа нуждается в очистке. Поэтому следующий наш рецепт это травяные ванны.

Возьмите в равных частях крапиву, ромашку, лист березы, корень лопуха и череду. 500 граммов измельченной смеси залейте 5 литрами кипятка. Затем варите на слабом огне 5-7 минут. Настаивайте полчаса. Затем процедите и вылейте в наполненную ванну. Такая ванна принимается теплой, 37-40 градусов, в течение 15 минут 2-3 раза в неделю. Мыться в такой травяной ванной нельзя!

Травяные ванны рекомендуются при ожирении; помогают обменным процессам в коже; восстанавливает силы и повышают иммунитет.

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