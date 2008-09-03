Первая помощь при остром приступе одышки
Первое - вызвать "скорую"
При возникновении у больного острого приступа одышки необходимо срочно вызвать бригаду "Скорой помощи" и принять срочные меры для облегчения дыхания:
ограничить физическую активность;
при тяжелой одышке усадить больного в кресло или на кровати;
придать больному возвышенное (сидячее) положение, подложив подголовник или несколько подушек под спину или приподняв верхнюю часть функциональной кровати;
успокоить больного и объяснить ему, что после того, как начнется лечение, одышка уменьшится;
постараться переключить внимание больного;
освободить больного от тяжелого одеяла и стесняющей одежды;
обеспечить максимальный приток свежего воздуха, открыв форточку или окно;
ингаляции увлажненным кислородом на дому;
проводить контроль частоты, глубины и ритма дыхания.
После установления диагноза и назначения лечения ухаживающий должен контролировать правильность проводимого лечения.
Если одышка носит хронический характер и связана с хроническим бронхитом или эмфиземой легких:
курильщикам необходимо бросить курить;
больше бывать на свежем воздухе, избегать пыли, дыма, резких запахов;
больше отдыхать;
остерегаться простуды и гриппа;
пройти курс обучения дыхательной гимнастики и специальных упражнений у врача лечебной физкультуры;
пройти курс физиотерапии у врача физиотерапевта;
по назначению врача, держать дома антибактериальные препараты широкого спектра действия и, в случае присоединения инфекции, начинать как можно раньше их прием.
Если одышка связана с аллергическими заболеваниями легких, например, бронхиальной астмой:
необходимо предотвращать контакт больного с аллергеном;
обеспечить его ингалятором с тем препаратом, который до приступа назначил ему врач;
при затрудненном отделении мокроты применять имеющиеся отхаркивающие средства.