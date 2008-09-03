Первая помощь при остром приступе одышки

При возникновении у больного острого приступа одышки необходимо срочно вызвать бригаду "Скорой помощи" и принять срочные меры для облегчения дыхания:

ограничить физическую активность;

при тяжелой одышке усадить больного в кресло или на кровати;

придать больному возвышенное (сидячее) положение, подложив подголовник или несколько подушек под спину или приподняв верхнюю часть функциональной кровати;

успокоить больного и объяснить ему, что после того, как начнется лечение, одышка уменьшится;

постараться переключить внимание больного;

освободить больного от тяжелого одеяла и стесняющей одежды;

обеспечить максимальный приток свежего воздуха, открыв форточку или окно;

ингаляции увлажненным кислородом на дому;

проводить контроль частоты, глубины и ритма дыхания.

После установления диагноза и назначения лечения ухаживающий должен контролировать правильность проводимого лечения.

Если одышка носит хронический характер и связана с хроническим бронхитом или эмфиземой легких:

курильщикам необходимо бросить курить;

больше бывать на свежем воздухе, избегать пыли, дыма, резких запахов;

больше отдыхать;

остерегаться простуды и гриппа;

пройти курс обучения дыхательной гимнастики и специальных упражнений у врача лечебной физкультуры;

пройти курс физиотерапии у врача физиотерапевта;

по назначению врача, держать дома антибактериальные препараты широкого спектра действия и, в случае присоединения инфекции, начинать как можно раньше их прием.

Если одышка связана с аллергическими заболеваниями легких, например, бронхиальной астмой:

необходимо предотвращать контакт больного с аллергеном;

обеспечить его ингалятором с тем препаратом, который до приступа назначил ему врач;

при затрудненном отделении мокроты применять имеющиеся отхаркивающие средства.