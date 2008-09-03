В Украине лишь 23% здоровых школьников

Украинские медики провели оценку здоровья школьников разного возраста и выяснили, что только 23% детей можно отнести к группе совершенно здоровых.

В то время как 29% учеников имеют функциональные отклонения, а у 47% и вовсе есть хронические заболевания.

По словам доктора медицинских наук, профессора Виктора Неделько, среди украинских школьников широко распространены хронические процессы в носоглотке - хронический тонзиллит, аденоиды, искривления носовой перегородки, а также заболевания органов пищеварения, нарушения осанки и деформация позвоночника, отклонения в деятельности нервной и эндокринной систем, патология зрения.

29% украинских школьников имеют функциональные отклонения, а у 47% и вовсе есть хронические заболевания

При этом заболевания носоглотки и зубов занимают первые места среди выявленной патологии, достигая 80% и 60% соответственно. Между тем именно эти заболевания отрицательно влияют на весь организм ребенка, говорит эксперт. Ведь постоянная интоксикация нередко вызывает заболевания других органов и систем, прежде всего, сердечно-сосудистой системы.

Для того, что ученик выдержал учебную нагрузку и не болел, медики рекомендуют соблюдать режим дня, принимать витамины и правильно питаться. А также советуют школьникам меньше смотреть телевизор и играть на компьютере.

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