В Ривненской области зафиксировано массовую гибель диких уток

Вблизи г. Здолбунов Ривненской области 29 августа на одном из прудов фермерского хозяйства по разведению рыбы «Спивак», расположенном неподалеку от жилого сектора, были обнаружены десятки погибших диких уток.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Специалистами районного управления ветмедицины проведено обследование водоемов, частных домохозяйств Здолбунова, сел Богданив, Кошатив. В ходе обследований птица с подозрением на какое-либо заболевание не выявлена.

В Здолбуновской райгосадминистрации состоялось заседание противоэпизоотической комиссии района, во время которого для каждой службы был определен комплекс мер в связи с гибелью птицы. Сотрудники ветеринарной медицины и санэпидемстанции отобрали материал для проведения экспертиз. Также на исследование были взяты пробы воды и почвы. До установления причины гибели птицы охота и рыбалка на этом пруду запрещены.

С озера площадью 36 га собрано и утилизировано около 300 трупов диких уток.

Экспертизами Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветсанэкспертизе (Киев) заболевание высокопатогенным гриппом исключено.

Ситуация находится под контролем Государственного комитета ветеринарной медицины Украины и его территориальных органов.