Вооруженные силы начали учения по оказанию медицинской помощи

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, главная цель учений заключается в усовершенствовании медицинского обеспечения войск и повышении уровня боевой и мобильной готовности медицинской службы Вооруженных Сил.

К учениям привлекаются руководящий состав Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины, представители военно-медицинских служб и заведений всех уровней, а также значительное количество специальной военно-медицинской техники и оборудования. Это, в частности, два военных мобильных госпиталя, военный полевой инфекционный госпиталь, четыре санитарно-эпидемиологических отряда, санитарный самолет Ан-26 “Вита”, санитарные вертолеты Ми-8, санитарный катер “Сокаль”.

По информации Минобороны, завтра в рамках программы учений в Винницкой области состоится практическое занятие по организации работы военного мобильного госпиталя относительно приема, сортировки, предоставления медицинской помощи и лечения пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, их эвакуация санитарным воздушным и автомобильным транспортом.

4 сентября на базе одной из воинских частей, которая дислоцируется в пгт Черноморское Одесской области, состоится практическое занятие по развертыванию и организации работы военного полевого инфекционного госпиталя на 200 коек по приему, оказанию медицинской помощи и лечению инфекционных больных.

5 сентября в пгт Приморское, вблизи Феодосии в Крыму, будет проходить практическое занятие по организации работы военного мобильного госпиталя по приему, сортировке, оказанию медицинской помощи и лечению пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, их эвакуации санитарным воздушным и морским транспортом

В этот же день на базе Центра медицинской реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава Воздушных и Военно-Морских сил ВС Украины “Судак” состоится занятие по медицинскому обеспечению поисково-спасательных мероприятий на воде.

В ходе этого занятия будут проводиться практические мероприятия медицинского направления по поиску, спасению и выживанию авиационных экипажей. Будут отработаны вопросы медицинского обеспечения проведения поисково-спасательной операции в зоне пребывания пострадавших летчиков, оказание им медицинской помощи и осуществление дальнейшей реабилитации.