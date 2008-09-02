Гены укажут место рождения человека

Группа швейцарских ученых совместно со своими американскими коллегами разработала новый метод анализа ДНК, который с высокой точностью позволяет определить место рождения человека, сообщается на сайте журнала Nature.

Исследователи под руководством Джона Новембра в ходе научного эксперимента изучили генетические данные более 3 тысяч европейцев, и попытались связать с местом рождения этих людей.

В результате ученые получили данные, согласно которым оказалось, что, несмотря на низкий уровень генетической дифференциации среди европейцев, существует все-таки тесное соотношение между генетическими различиями и географической дистанцией.

Авторы исследования отмечают, что новый метод анализа ДНК поможет теперь определить место рождения человека с точностью до нескольких сотен километров.

РИА Новости