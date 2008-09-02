Фонд Ахметова «Развитие Украины» купил лекарства в Криворожский противотуберкулезный диспансер

На сегодняшний день ситуация с обеспечением противотуберкулезными препаратами в регионах Украины остается по-прежнему нестабильной. Согласно информации, полученной в Криворожском областном противотуберкулезном диспансере, в городе заканчиваются запасы препаратов второго ряда. Эти препараты используются для лечения самых сложных форм заболевания туберкулезом, которые не поддаются воздействию обычных противотуберкулезных лекарств, так называемых препаратов первого ряда.

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», как организация, которая реализует проект «Остановим туберкулез» и которую беспокоят вопросы качественного лечения больных туберкулезом в Украине, не остался в стороне от проблемы. На прошлой неделе для Криворожского противотуберкулезного диспансера были закуплены препараты в количестве, достаточном для завершения полного курса лечения детей, больных мультрезистентным, то есть устойчивым к воздействию препаратов, туберкулезом. Эта категория пациентов на данный момент наиболее нуждается в помощи.

Напоминаем, что ранее фондом была закуплена вакцина БЦЖ для новорожденных Донецкой и Ровенской областей. Фонд откликнулся на просьбу этих двух регионов профинансировать закупку вакцины на период ее отсутствия.

Несмотря на то, что фокус проекта «Остановим туберкулез» в решении системных проблем, существующих в медицинской противотуберкулезной службе, фонд понимает также важность быстрой реакции в экстренных случаях, особенно, если речь идет о жизни и здоровье детей. Поэтому и в дальнейшем фонд готов оказывать помощь в подобных ситуациях. Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» также надеется, что Минздрав Украины примет соответствующие меры во избежание несвоевременного поступления препаратов в регионы.

СПРАВКА УНИАН. Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда - Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Благотворительного фонда «Развитие Украины» - Ринат Ахметов.