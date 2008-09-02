Онкологи приняли всемирный план борьбы с раком до 2020 года

Врачи-онкологи приняли «Дорожную карту» по борьбе с раком до 2020 года. Международный план по профилактике и лечению рака одобрен 63 медиками и экспертами в этой области.

Декларация – «Дорожная карта» — принята сегодня на Всемирном конгрессе по борьбе с раком.

В документе говорится, что в настоящее время 25 млн человек живут со злокачественными образованиями, 7,9 млн в прошлом году умерли.

Медики говорят, что для снижения уровня заболеваемости раком необходимо срочно снизить потребление алкоголя и табака, а также бороться с ожирением. «Мы знаем, что треть всех случаев рака может быть вылечена при раннем обнаружении и доступе людей к медицинской помощи», — заявила председатель конгресса Мэри Робинсон. Еще треть случаев можно предотвратить, если снизить уровень табакокурения, загрязнения окружающей среды.

В качестве доказательств своим выводам онкологи приводят опыт развитых стран — там профилактика поставлена широко и уровень заболеваемости раком снижается. В развитых странах, наоборот, эти показатели повышаются.

В «Дорожной карте» онкологи призывают правительства стран мира усовершенствовать программы профилактики раковых заболеваний, проводить вакцинацию от гепатита В и вируса папилломы человека. Уже заболевшим людям, говорится в документе, необходимо обеспечить доступ к эффективным болеутоляющим препаратам. Согласно статистике ВОЗ, 4 млн пациентов с раком не хватает опиоидов, хотя, например, морфин достаточно дешев.

Кроме того, считают врачи, фармацевтические компании вполне могли бы снизить цены на лекарства для развивающихся стран, а различные организации и правительства — субсидировать покупку медикаментов. Так, курс препаратов компаний Merck & Co. (Gardasil) и GlaxoSmithKline (Cervarix) против вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки, стоит около $360. Медики полагают, что для развивающихся стран цена должна составлять $10−25.

Reuters