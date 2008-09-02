Ученые создали искусственные кости

Технологический Институт штата Джорджия сообщил об уникальном открытии: в его лабораториях удалось создать искусственные кости, которые обладают важным качеством: они способны "срастаться" с иными тканями организма, такими как сухожилия и мускулы.

Новые кости обещают стать причиной небольшой революции в сфере травматологии. Они созданы посредством генной инженерии: фактически, полимерный материал был искусственно совмещен с клетками кожи. Лабораторные опыты показали, что эта методика позволяет достичь успеха. В ближайшее время новая технология будет проходить испытания на животных.

Ранее Пентагон официально анонсировал создание нового Института регенеративной медицины при Министерстве обороны США (Armed Forces Institute of Regenerative Medicine, AFIRM), который должен будет заняться изучением технологии применения и получения стволовых клеток, а также созданием комплексных систем для восстановления кожи, мышечных и костных тканей. В отдаленной перспективе планируется воссоздавать и целые фрагменты тела - пальцы, нос, уши и т. д.

Для осуществления научной деятельности новый институт получил 250 млн долларов на предстоящие 5 лет. В Минобороны США также сообщили, что в проекте принимают участие и негосударственные исследовательские лаборатории, три университета и ряд частных инвесторов, которые намерены коммерциализировать технологию выращивания новых органов.

Специалисты отмечают, что за последние три года многие научные заведения по всему миру уже активно регенерируют кожные ткани животных и человека, однако во всех случаях этот процесс идет с применением так называемых внеклеточных матриц. В новом же институте планируется выращивание тканей с нуля, только при помощи генного материала.

cybersecurity.ru