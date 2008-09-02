Больше о контактных линзах

Годы учебы в школе и университете не проходят для человека безболезненно, поэтому ухудшение зрения является для некоторых неизбежным следствием этого процесса! И, конечно же, перед человеком встает вопрос, что лучше: контактные линзы или очки?

Что побуждает человека отказаться от привычных очков и попробовать контактные линзы? Неудовлетворенность? Стремление к удобству? Желание изменить свою внешность? Привлечь внимание или эпатировать окружающих? В каких бы линзах вы ни нуждались: цветных, оттеночных, плановой замены, - все это доступно. Тем, кто хотел бы изменить цвет своих глаз, можно предложить контактные линзы, меняющие цвет глаз, которые делятся на оттеночные и цветные (даже тем, у кого отличное зрение).

- Существуют такие заболевания, при которых врачи рекомендуют носить именно линзы, - говорит заведующий отделением микрохирургии глаза Винницкой областной больницы им. Н. Пирогова Владимир Николайчук. - Это случается при анизометропии, когда большая разница между глазами в степени заболевания. Например, у одного глаза близорукость -1, а у другого - -5. Тогда подбираются линзы соответственно под каждый глаз, и проблема решена. В очках такого эффекта достичь невозможно.

Иногда мягкие линзы используют при лечении роговицы, как повязку, как бандаж. Или после операции для смягчения действия агрессивной среды.

- В любом случае, перед тем как ставить линзы, необходимо проконсультироваться с офтальмологом, - продолжает Владимир Николайчук. - Сейчас существует очень много фирм, продающих линзы. Но их качество в последнее время немного не дотягивает до того, что они рекламируют. Поэтому лучше предварительно побеседовать с окулистом.

Если пациент хочет перейти от очков к линзам, или даже подобрать другие линзы, необходимо дать некоторое время глазам отдохнуть.

Средства ухода за контактными линзами

Для хранения контактных линз необходим контейнер, который меняют приблизительно раз в год. Сняв линзу, ее нужно промыть в специальном растворе и положить в контейнер, заполненный этим же раствором.

К необходимым средствам ухода за контактными линзами принадлежат также очистительные таблетки, которые снимают с контактных линз белковые, жировые и другие отложения.

Специалисты рекомендуют периодически применять очистительные таблетки, даже если вы используете универсальный раствор. Однако в этом, как и во всех других случаях применения тех или иных средств, сначала лучше проконсультироваться с вашим врачом.

Безопасный срок непрерывного ношения контактных линз

Контактные линзы гибкого режима ношения можно не снимать на одну или две ночи. Контактные линзы пролонгированного срока ношения можно носить, не снимая, до 30 дней подряд.

Все остальные контактные линзы на ночь желательно снимать, хотя, если по определенным причинам сделать это невозможно, допускаются исключения.

Противопоказания для применения контактных линз

Хронические воспалительные заболевания переднего отрезка глаза: склеры, роговицы, век – являются противопоказанием для применения контактных линз.

Зато доказано, что контактная коррекция стабилизирует зрение и останавливает прогресс близорукости.

20minut.ua/news