Население Украины за январь-май сократилось на 86,6 тыс. человек, до 42 млн 674 тыс.

Численность населения Украины по состоянию на 1 июня 2016 года составила 42 млн 674 тыс. человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 86,6 тыс. человек меньше, чем на начало года.

В январе-мае текущего года, по данным Госстата, в Украине родилось 159 548 детей, в то время как за аналогичный период 2015 года этот показатель составил 166 102 ребенка. В январе-мае было зафиксировано естественное сокращение населения на 93 078 человек, тогда как за январь-май 2015 года население сократилось на 101 256 человек. В то же время, число иммигрантов в январе-мае текущего года превысило количество эмигрантов на 6 473 человек, за аналогичный период 2015 года этот показатель составил 8 880 человек.

Все данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на конец 2015 года составляла 42 млн 760,5 тыс. человек, что на 168,8 тыс. человек меньше, чем было на конец 2014 года.

Весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

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