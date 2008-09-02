Какие травмы тяжелее: физические или эмоциональные?

Ученые провели исследование, в ходе которого добровольцы должны были вспомнить, когда за последние пять лет они чувствовали сильную физическую боль и когда страдали от так называемой "социальной" боли, вызванной обидой, обманом или ощущением покинутости.

Участников исследования также попросили сравнить боль, которую они чувствовали в момент эмоционального кризиса, с той, которую переживают в данный момент. Оказалось, что воспоминания о боли, вызванной неприятным событием, остаются в сознании намного дольше, чем память о физической боли.

Статья с результатами исследований австралийских и американских ученых, опубликованная в последнем номере журнала Psychological Science, затронула вопрос - почему люди так настойчиво продолжают вспоминать о полученных психологических травмах даже спустя долгое время.

По мнению ученых, эти две разновидности боли имеют разные функции. Тогда, когда физическая боль учит человека не повторять действий, которые могут навредить ее здоровью, "социальная" боль учит лучше ориентироваться во взаимоотношениях с людьми.

Однако, следствия этого вида переживаний длятся дольше и могут стать причиной затяжных эмоциональных проблем или даже депрессий. Чтобы не допустить этого, психологи советуют научиться спокойнее реагировать на обиды и устраивать так называемые эмоциональные разрядки

tsn.ua/nauka