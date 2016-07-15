В Украине проблемы с поставками лекарств: от международных организаций требуют объяснений

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Блока Петра Порошенко», об этом во время брифинга в парламенте заявила депутат от «БПП», председатель Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

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“В очередной раз хочу поднять проблему отсутствия лекарств в больницах. 19 марта 2015 года был принят закон, который дал возможность Украине в течение 2015-2019 годов осуществлять государственные закупки лекарств с привлечением специализированных международных организаций. Этот закон был направлен на устранение коррупционных схем, которые работали в Министерстве здравоохранения, и тех схем, которые позволяли зарабатывать сверхприбыли украинским посредникам, работающим на фармацевтическом рынке. Однако, несмотря на принятие этого закона, Министерство здравоохранения передало международным организациям только половину своих средств, а именно только 2 млрд грн”,- отметила Богомолец.

По ее словам, профильный комитет ВР выявил недостатки, связанные с тем, что некоторые международные организации не осуществили своевременно поставки препаратов, и на сегодняшний день поставлено в Украину 52% из того, что должно быть поставлено в полном объеме.

“Поэтому мы готовим запросы в СБУ, МВД относительно этих международных организаций. Также будем ждать от центральных офисов этих организаций разъяснений и объяснений, почему сложилась такая ситуация с поставками лекарств в Украину. Также мы требуем, чтобы в Министерстве здравоохранения было проведено служебное расследование сложившейся ситуации”, - подчеркнула Богомолец.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Минздрав заключил договоры о закупке лекарств, вакцин и антиретровирусных препаратов с ЮНИСЕФ, ПРООН и британским агентством Crown Agents.

Министерство планировало в этом году передать все закупки международным организациям, что должно обеспечить доступ к лекарственным препаратам значительно более широкому кругу пациентов.